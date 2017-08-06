Олег Романцев: По-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы

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— Перед матчем чемпиона в Санкт-Петербурге ажиотаж зашкаливает. В те времена, когда играли вы, обстановка была такой же?

— Очень похожей. За исключением нынешнего неприкрытого антагонизма между болельщиками. Мне, кажется, в мое время они были добрее друг к другу. Конечно, своих поддерживали на полную катушку, но до оскорблений и драк дело не доходило. Что касается футболистов, то мы все дружили и с зенитовцами, и с киевлянами. Вот недавно ветераны «Спартака» приезжали в Питер на матч памяти Володи Казаченка. Пообщались с бывшими соперниками, вспомнили молодые годы. Хотя тогда на поле бились так, что искры из глаз летели.

— В предматчевом интервью Дзюба вновь назвал спартаковских фанатов «сектантами».

— Ума не приложу, что он имел в виду.

— Как объяснил сам Артем, это относится к той половине болельщиков, которая продолжает вести себя неадекватно: оскорбляет его в соцсетях и заявляет, что «легко разорвут» «Зенит».

— Лично я считаю, что у «Спартака» замечательные, преданные болельщики. И таких — 90 процентов. Остальные десять, к сожалению, относятся к категории отморозков, которые есть у любого клуба.

— Много разговоров о том, что Дзюба не вписывается в игровую схему Манчини. Как думаете, выпустит итальянец Артема в стартовом составе, ведь нападающий в «Зените» регулярно огорчает «Спартак»?

— Если в тренировках Дзюба сумел на сто процентов убедить тренера, что в этом матче зенитовской атаке нужен он, а не другой форвард, то Манчини должен его поставить. Если же этого не случится, то такое решение станет для игрока тревожным звонок. Хотя я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы.

— Анатолий Бышовец уже предсказал «Зениту» золото. Приход именитого тренера и масштабная селекция — гарантия чемпионского титула?

— Совсем необязательно. Луческу тоже опытный специалист с серьезными достижениями. А в «Зените» у него не получилось, хотя и подбор исполнителей был очень приличный. Но наладить с ними контакт румын не сумел. Именно это и станет для Манчини одной из главных задач в работе. С ней отлично справлялся мой большой друг Отто Рехагель и в немецких клубах, и в сборной Греции, с которой становился чемпионом Европы.

— Перед матчем состоятся проводы Александра Кержакова. Вы ведь были первым, кто привлек его в сборную.

— Жаль… Но, как поет Пугачева — «жизнь не возможно повернуть назад». Большой футболист! Можно считать его голы в сборной и клубах, вспоминать, как он их забивал. Но я бы выделил еще одно, увы, редкое по нынешним временам качество — удивительную порядочность!

— А, как провожали из «Спартака» защитника Романцева, помните?

— Без оркестра. (Смеется.) Было это поздней осенью в Лужниках, перед одним из последних матчей чемпионата, когда уже прошел первый снег. Вышел на поле в зимней шапке и дубленке. Отдал Дасаеву капитанскую повязку. Потом ребята подхватили на руки. Вот так и была поставлена точка в карьере.

— Но вернемся к русскому класико. Что от него ждете?

— Прежде всего, надеюсь, получить информацию, кто из соперников чего стоит, насколько они угадали с новичками. Ведь только матчи такого уровня и накала способны дать ответы на подобные вопросы.

— Стоит ждать открытого футбола или в таких принципиальных спорах противники предпочтут осторожность?

— Не думаю. Ни «Зенит», ни «Спартак» не умеют играть от обороны. Кроме того, трибуны погонят хозяев вперед, а новички будут убиваться, чтобы доказать, что в них не ошиблись. Ну, а гостям надо подтверждать чемпионство.

— Счет рискнете предсказать?

— Никогда этим не занимался. Вот после матча предсказать будущее «Спартака» и «Зенита» попробую. Надеюсь, не спросите, за кого я буду болеть?

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.