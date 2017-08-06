Берхамов забил, как Зидан. Но выиграл Парфенов

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Туле команда Дмитрия Парфенова в Туле периодически выглядела по-хозяйски. Нуну Роша даже отправил мяч в сетку в середине первого тайма, однако радость гостей оказалась преждевременной: арбитры зафиксировали офсайд. «Арсенал» таких моментов не создавал, однако опыт в сочетании с удачей позволили оружейникам обеспечить перевес в счете перед уходом на перерыв.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> - ШИКАРНЫЙ ГОЛ<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#АрсеналТосно</a> 1:0 40' Кантемир Берхамов <a href="https://t.co/pPVSYg7Rxa">pic.twitter.com/pPVSYg7Rxa</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894178335961608192">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Невероятный удар получился у Берхамова, который из непростого положения с лета по удивительной траектории отправил выбитый защитником мяч в верхний угол ворот Юрченко. Гол напомним шедевр Зидана в составе «Реала» в финале Лиги чемпионов-2001/02 против «Байера».

Но и «Тосно» на гол наиграл. И даже — на два, причем не обошлось без грубых позиционных ошибок Александрова. Сначала болгарин оставил за спиной свободное пространство, куда на набравшего скорость Галиулина отпасовал партнер спартаковца Зе Луиша по сборной Кабо-Верде Нуну Роша. Затем Александров при розыгрыше «стандарта» не помог партнеру, не среагировав на скидку Дугалича в адрес здорово вышедшего на замену Маркова. Тосненцы поймали кураж и у собственных ворот, которые вместе с исторической победой отстоял Юрченко, парировавший пенальти в исполнении Джорджевича.

ЦИФРЫ

3 гола с учетом первенства ФНЛ забил в ворота «Тосно» полузащитник туляков Берхамов, в сезоне-2014/15 выступавший за команду из Ленинградской области.

317 минут потратил клуб из Ленинградской области на свой первый забитый мяч в премьер-лиге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#АрсеналТосно</a> 1:2 56' Евгений Марков <a href="https://t.co/6KPRBHh9oW">pic.twitter.com/6KPRBHh9oW</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894185575590359041">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Пришлось в перерыве немного встряхнуть команду. Мы добавили агрессии и одновременно успокоились. Знали, что в Туле будет тяжело, но в премьер-лиге в принципе не бывает простых матчей. Возможно, нам воздалось за те игры, в которых уступали. Да, где-то повезло, но «Тосно» не просто отбивался и заслужил победу.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»: