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6 августа 2017, 18:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Берхамов забил, как Зидан. Но выиграл Парфенов

Дебютант премьер-лиги набрал три очка после трех поражений подряд на старте чемпионата.

Дебютант <span class=error>РФПЛ</span> набрал три очка после трех поражений подряд на старте чемпионата. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Туле команда Дмитрия Парфенова в Туле периодически выглядела по-хозяйски. Нуну Роша даже отправил мяч в сетку в середине первого тайма, однако радость гостей оказалась преждевременной: арбитры зафиксировали офсайд. «Арсенал» таких моментов не создавал, однако опыт в сочетании с удачей позволили оружейникам обеспечить перевес в счете перед уходом на перерыв.

Невероятный удар получился у Берхамова, который из непростого положения с лета по удивительной траектории отправил выбитый защитником мяч в верхний угол ворот Юрченко. Гол напомним шедевр Зидана в составе «Реала» в финале Лиги чемпионов-2001/02 против «Байера».

Но и «Тосно» на гол наиграл. И даже — на два, причем не обошлось без грубых позиционных ошибок Александрова. Сначала болгарин оставил за спиной свободное пространство, куда на набравшего скорость Галиулина отпасовал партнер спартаковца Зе Луиша по сборной Кабо-Верде Нуну Роша. Затем Александров при розыгрыше «стандарта» не помог партнеру, не среагировав на скидку Дугалича в адрес здорово вышедшего на замену Маркова. Тосненцы поймали кураж и у собственных ворот, которые вместе с исторической победой отстоял Юрченко, парировавший пенальти в исполнении Джорджевича.

ЦИФРЫ

3 гола с учетом первенства ФНЛ забил в ворота «Тосно» полузащитник туляков Берхамов, в сезоне-2014/15 выступавший за команду из Ленинградской области.

317 минут потратил клуб из Ленинградской области на свой первый забитый мяч в премьер-лиге.

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Пришлось в перерыве немного встряхнуть команду. Мы добавили агрессии и одновременно успокоились. Знали, что в Туле будет тяжело, но в премьер-лиге в принципе не бывает простых матчей. Возможно, нам воздалось за те игры, в которых уступали. Да, где-то повезло, но «Тосно» не просто отбивался и заслужил победу.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Думаю, в первом тайме мы играли быстрее, забили гол-красавец. Не знаю, что случилось в перерыве: оказались совершенно не готовы ко второму тайму. Замена Джорджевича не связана с нереализованным пенальти — планировали это сделать, потому что Лука не тренировался три-четыре дня.

Тосно
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