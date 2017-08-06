Берхамов забил, как Зидан. Но выиграл Парфенов
Дебютант
премьер-лиги набрал три очка после трех поражений подряд на старте чемпионата.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
В Туле команда Дмитрия Парфенова в Туле периодически выглядела
Невероятный удар получился у Берхамова, который из непростого положения с лета по удивительной траектории отправил выбитый защитником мяч в верхний угол ворот Юрченко. Гол напомним шедевр Зидана в составе «Реала» в финале Лиги чемпионов-2001/02 против «Байера».
Но и «Тосно» на гол наиграл. И даже — на два, причем не обошлось без грубых позиционных ошибок Александрова. Сначала болгарин оставил за спиной свободное пространство, куда на набравшего скорость Галиулина отпасовал партнер спартаковца Зе Луиша по сборной
ЦИФРЫ
3 гола с учетом первенства ФНЛ забил в ворота «Тосно» полузащитник туляков Берхамов, в сезоне-2014/15 выступавший за команду из Ленинградской области.
317 минут потратил клуб из Ленинградской области на свой первый забитый мяч в
ЦИТАТЫ
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
— Пришлось в перерыве немного встряхнуть команду. Мы добавили агрессии и одновременно успокоились. Знали, что в Туле будет тяжело, но в
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Думаю, в первом тайме мы играли быстрее, забили
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