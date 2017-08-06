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6 августа 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Стычка между болельщиками «Спартака» и «Зенита» произошла перед матчем РФПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Болельщики московского «Спартака» сошлись в потасовке с поклонниками «Зенита» на подходе к стадиону «Санкт-Петербург» перед матчем четвертого тура чемпионата России по футболу.

Встреча «Зенит» — «Спартак» начнется на стадионе на Крестовском острове в 20:00 мск.

В районе 17:20 мск недалеко от фонтана в парке перед ареной на Крестовском острове болельщик хозяев пытался спровоцировать организованную группу болельщиков «красно-белых», на что приезжие фанаты ответили смехом. Следующая провокация завершилась небольшой стычкой, которую локализовали сотрудники МВД. Возбужденных болельщиков «Спартака» успокаивали другие фанаты московской команды.

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