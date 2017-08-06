Стычка между болельщиками «Спартака» и «Зенита» произошла перед матчем РФПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Болельщики московского «Спартака» сошлись в потасовке с поклонниками «Зенита» на подходе к стадиону «Санкт-Петербург» перед матчем четвертого тура чемпионата России по футболу.
Встреча «Зенит» — «Спартак» начнется на стадионе на Крестовском острове в 20:00 мск.
В районе 17:20 мск недалеко от фонтана в парке перед ареной на Крестовском острове болельщик хозяев пытался спровоцировать организованную группу болельщиков «красно-белых», на что приезжие фанаты ответили смехом. Следующая провокация завершилась небольшой стычкой, которую локализовали сотрудники МВД. Возбужденных болельщиков «Спартака» успокаивали другие фанаты московской команды.
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