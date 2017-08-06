Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30602000/
6 августа 2017, 17:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут

ЦСКА в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги принимает на своём поле «Рубин».

За основную команду «армейцев» в этой встрече дебютирует Илья Помазун, который заменил получившего травму Игоря Акинфеева.

В своём дебютном матче 20-летний Помазун пропустил первый гол уже на второй минуте встречи после точного удара форварда казанцев Жонатаса, а уже на 10-й минуте бразильский форвард оформил дубль.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним