Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30601852/
6 августа 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов ответил на высказывания экс-футболиста питерской команды Владислава Радимова, который не рекомендовал Панову гулять по Петербургу в шарфе «Спартака» перед матчем красно-белых с сине-бело-голубыми в 4-м туре РФПЛ.

Панов является болельщиком московского клуба и приобрёл абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне.

«Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьёзно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться.

Понятно, что у них есть своё мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живём в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб, — цитирует Панова «Спорт FM».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»

Матч 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт при открытой крыше, которую начали раздвигать за несколько часов до начала встречи.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним