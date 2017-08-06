Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба

Панов является болельщиком московского клуба и приобрёл абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне.



«Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Серьёзно ли мне угрожал Радимов? Это нужно у него спросить. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться.

Понятно, что у них есть своё мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живём в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб, — цитирует Панова «Спорт FM».