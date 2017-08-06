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6 августа 2017, 17:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»

Матч 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт при открытой крыше, которую начали раздвигать за несколько часов до начала встречи.

Матч 4-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> между Зенитом и Спартаком на стадионе Санкт-Петербург пройдёт при открытой крыше которую начали раздвигать за несколько часов до начала встречи. Увеличить
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Об этом сообщается в официальном «твиттере» питерской арены.

В матче второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1) крыша стадиона «Санкт-Петербург» была закрыта из-за дождя в Санкт-Петербурге.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнётся в 20:00 мск.

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