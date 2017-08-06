Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»
Матч 4-го тура российской
Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт при открытой крыше, которую начали раздвигать за несколько часов до начала встречи.
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Об этом сообщается в официальном «твиттере» питерской арены.
В матче второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1) крыша стадиона «Санкт-Петербург» была закрыта
Матч «Зенит» — «Спартак» начнётся в 20:00 мск.
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