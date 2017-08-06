«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ
«Тосно» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура российской
Премьер-Лиги.
Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.
В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.
«Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Арсенал» (3) идёт 14-м.
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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