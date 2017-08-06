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6 августа 2017, 17:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ

«Тосно» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.

В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.

«Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Арсенал» (3) идёт 14-м.

6.08.2017 15:00 Зрители 11200 основной раунд: 4-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:2 Тосно
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Дмитрий Парфенов
Голы
40′ Кантемир Берхамов 7
21 Вагиз Галиулин (Нуну Роша) 48′
20 Евгений II Марков (Р. Дугалич, В. Галиулин) 56′
Нереализованные пенальти
69′ Л. Джорджевич 18
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Анри Хагуш 14
Михаил Александров 77
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Игорь Шевченко 88
Сергей Ткачев 11
55′ Кантемир Берхамов 7
Александру Бурчану 55
72′ Лука Джорджевич 18
Асланбек Сикоев 33
67′ Горан Чаушич 20
Илья Максимов 87
16 Давид Юрченко (к)
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
21 Вагиз Галиулин
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
3 Аслан Дудиев 87′
13 Виталий Шахов
10 Георгий Мелкадзе 46′
20 Евгений II Марков
91 Ян Казаев 80′
9 Рустем Мухаметшин
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 6
4 Угловые 2
17 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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