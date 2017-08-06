«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.

В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.

«Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Арсенал» (3) идёт 14-м.