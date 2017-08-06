Краневиттер прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра в «Зените»
Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер прибыл в
Санкт-Петербург, где вскоре пройдёт медицинское обследование в «Зените» и подпишет с сине-бело-голубыми контракт, информирует AS.
Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. В зарубежных СМИ сообщалось, что Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter