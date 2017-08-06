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6 августа 2017, 16:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Краневиттер прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра в «Зените»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер прибыл в Санкт-Петербург, где вскоре пройдёт медицинское обследование в «Зените» и подпишет с сине-бело-голубыми контракт, информирует AS.

Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. В зарубежных СМИ сообщалось, что Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.

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