Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с «Рубином»
ТАСС, 6 августа. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч четвертого тура чемпионата России с казанским «Рубином». Об этом сообщает
пресс-служба армейцев.
Место в воротах ЦСКА с первых минут займет Илья Помазун. Эта игра станет для 20-летнего Помазуна дебютной за основной состав армейского клуба.
Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника. Позже врачи поставили Акинфееву диагноз «травма
Матч ЦСКА — «Рубин» пройдет в воскресенье на «ВЭБ- Арене», начало — 17:30.
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