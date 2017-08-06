Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с «Рубином»

Место в воротах ЦСКА с первых минут займет Илья Помазун. Эта игра станет для 20-летнего Помазуна дебютной за основной состав армейского клуба.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 17:30 -:- ЦСКА Рубин

Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника. Позже врачи поставили Акинфееву диагноз «травма капсульно-связочного аппарата левого колена», голкиперу были предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.

Матч ЦСКА — «Рубин» пройдет в воскресенье на «ВЭБ- Арене», начало — 17:30.