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6 августа 2017, 16:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с «Рубином»

ТАСС, 6 августа. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч четвертого тура чемпионата России с казанским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Место в воротах ЦСКА с первых минут займет Илья Помазун. Эта игра станет для 20-летнего Помазуна дебютной за основной состав армейского клуба.

Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника. Позже врачи поставили Акинфееву диагноз «травма капсульно-связочного аппарата левого колена», голкиперу были предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.

Матч ЦСКА — «Рубин» пройдет в воскресенье на «ВЭБ- Арене», начало — 17:30.

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