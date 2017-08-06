Иванов правильно не засчитал гол «Тосно»

Первый ассистент Игорь Демешко правильно определил положение «вне игры» у Заболотного. Тот в момент передачи партнера оказался за линией офсайда, затем получил мяч и сделал пас Роше, который и переправил мяч в ворота. Судья Сергей Иванов, получив сигнал от помощника, гол отменил. (Александр БОБРОВ).