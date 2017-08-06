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6 августа 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иванов правильно не засчитал гол «Тосно»

На 22-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Тосно» верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот хозяев поля.

Первый ассистент Игорь Демешко правильно определил положение «вне игры» у Заболотного. Тот в момент передачи партнера оказался за линией офсайда, затем получил мяч и сделал пас Роше, который и переправил мяч в ворота. Судья Сергей Иванов, получив сигнал от помощника, гол отменил. (Александр БОБРОВ).

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