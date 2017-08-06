Александр Бубнов: Думаю, «Спартак» как минимум не проиграет «Зениту»

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«Формально фаворит здесь «Зенит». Это лидер чемпионата, играет он дома. Но если судить по игре, особенно ориентируясь на последние матчи, то «Спартак» более сыгран и организован на сегодняшний день. И в группе атаки красно-белые имеют преимущество. Хотя у «Зенита» исполнители тоже неплохие. Но всё-таки у «Спартака» лучше отлажены командные взаимодействия.

«Зенит» же сейчас больше в поиске оптимального состава. В этом смысле у Манчини проблем большем, чем у Карреры. Не случайно он приезжал на матч «Спартака», смотрел соперника.

Плюс, в этом матче большое значение будет играть тактика. Будет интересно посмотреть, как в этом плане проявит себя Манчини. «Зенит» вполне может закрыться, отдать мяч «Спартаку». Не стал бы исключать подобного варианта развития событий. Потому что ввязываться в открытую игру на встречных курсах со «Спартаком» для нынешнего «Зенита» может быть проблематично. Но и на «Спартак» интересно будет посмотреть. Как он будет выглядеть на фоне «Зенита». В общем, интересный должен быть матч.

Что касается прогноза, я думаю, что «Спартак» как минимум не проиграет. И даже допускаю, что может победить. Но ставлю на ничью, — цитирует Бубнова «Рейтинг букмекеров».