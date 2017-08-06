Помазун дебютирует за ЦСКА в матче с «Рубином»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура российской
Премьер-Лиги с «Рубином».
За основную команду «армейцев» дебютирует Илья Помазун, который заменит получившего травму Игоря Акинфеева.
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Овчинников, Васин, Миланов, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Начало встречи в 17:30 мск.
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