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6 августа 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Помазун дебютирует за ЦСКА в матче с «Рубином»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

За основную команду «армейцев» дебютирует Илья Помазун, который заменит получившего травму Игоря Акинфеева.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Овчинников, Васин, Миланов, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Начало встречи в 17:30 мск.

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