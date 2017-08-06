Александр Панов: Я не «сектант». А Дзюба может стать изгоем и в «Зените»
Бывший нападающий «Зенита» рассказал, почему приехал в
Санкт-Петербург болеть за «Спартак».
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Видимо, что-то случилось...
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— Как вас в
— Понятно, что непривычно видеть людей в
— Как обстановка в городе? Чувствуется напряжение?
— Хорошая обстановка. Погода переменчивая — то солнышко светит, то дожди. К матчу все готовы. Вчера побывали на стадионе, пофотографировались. То есть никаких неприятностей здесь себе не нажил, как это предрекал Радимов.
— То есть никто к вам не подходил и не называл предателем?
— Такого не было. Я уважаю людей, которые относятся к моему выбору с пониманием.
— Но есть и те, кто не понимает…
— Да ради бога. Это их проблемы. Бессмысленно
— Но «Зенит» в итоге вытеснил «Спартак», за который вы никогда не играли.
— Понимаете, после «Зенита» был «Сент-Этьенн», «Динамо», «Торпедо». Я уже не мог себя тогда назвать ярым фанатом «Зенита». Это было неправильно. Потому что и «Динамо» для меня не пустой звук. А каким родным стало для меня «Торпедо»! Сейчас я живу в Москве. Здесь хватает команд, у болельщиков есть выбор. Мне «Спартак» всегда был близок, друзей хватало из этой команды.
— Болельщики «Спартака» быстро приняли вас?
— Да. Это и подкупило. Никаких косых взглядов. Все меня благодарили за игру в сборной. Для меня был определенный вызов придти на фанатскую трибуну. Меня хорошо приняли. С тех пор понял, что абонемент я должен взять именно на этот сектор.
— Сегодня будете кричать оскорбительные кричалки в адрес «Зенита?
— Нет, оскорблять «Зенит» не буду. Я уважаю всех соперников. Не оскорбляю ни «Зенит», ни ЦСКА. У всех своя история, свое направление. Никто не вызывает у меня неприязни. Просто буду поддерживать «Спартак», а кричать
— Дзюба назвал половину болельщиков «Спартака» «сектантами». Восприняли это на свой счет?
— То, что говорит Дзюба, всем давно понятно…
— В смысле?
— Его мало кто воспринимает в
— Вы не «сектант»?
— Дзюбе лучше думать, прежде чем он говорит такие вещи. Он просто, наверное, не знает, кто такие сектанты. Пусть почитает. Я не сектант, а болельщик, человек, который любит, переживает за «Спартак».
У «Зенита» же тоже много болельщиков в Питере. Почему же он половину из них не называет сектантами? Боится, что ему еще здесь жить? Зачем так оскорблять? Пусть лучше думает…
— Ваш прогноз на матч?
— Верю только в победу. И у «Спартака» сегодня неплохие шансы взять три очка.
— Счет?
— 2:1 — победа «Спартака».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.
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