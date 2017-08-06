Анатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничью
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура.
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— Ваши ожидания от игры «Зенит» — «Спартак»?
— Я думаю, противостояние этих двух команд на сегодняшний день самое сильное. Интерес подогревает и то, что оба тренера — итальянцы, а также то, что «Спартак» будет играть в ранге действующего чемпиона. Вообще я считаю, что игры, показанные этими командами, очень сильно отличаются зрелищностью и большой напряженностью.
Равновесие сил в сегодняшнем поединке говорит о том, что соперники сыграют в ничью. С другой стороны, в «Зените» идет формирование команды, смена поколений. И скажу вам, это выглядит достаточно мощно.
Что касается «спартаковцев», если они сумеют сбалансировать игру, гармонизировать атакующие и оборонительные действия, то их шансы на победу будут гораздо ближе.
— Ваш прогноз на ничью связан с тем, что команды будут играть
— Не думаю, что так будет. На мой взгляд, «Спартак» нацелен на атаку. Если
Есть еще одно преимущество «спартаковцев» над соперником — это наличие не столько атакующих игроков, сколько бомбардиров. Их у «Спартака» трое. Бомбардир — это особое умение не только атаковать, но и умение забивать. Вот это, я думаю, и сыграет ключевую роль.
— Вы сказали, что у «Зенита» не сыгранная команда. Но почему тогда они начали чемпионат удачнее, чем «Спартак»?
— Причины следует искать в подготовке. Плюс определенная группа игроков «Спартака» выпала из командной тактики по объективным причинам. Сыграли несколько ниже своих возможностей. Это связано с участием этих игроков в Кубке Конфедераций. Я имею в виду Глушакова и Комбарова.
И в целом внутренние резервы «Спартака», на мой взгляд, не способны решать задачи во внутреннем чемпионате и в Лиге Чемпионов.
— Чем вы объясните успех московского «Локомотива»?
— Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для «железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо», резко уступают по своему уровню
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