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6 августа 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Анатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничью

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура.

Бывший главный тренер Зенита Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура. Увеличить
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— Ваши ожидания от игры «Зенит» — «Спартак»?

— Я думаю, противостояние этих двух команд на сегодняшний день самое сильное. Интерес подогревает и то, что оба тренера — итальянцы, а также то, что «Спартак» будет играть в ранге действующего чемпиона. Вообще я считаю, что игры, показанные этими командами, очень сильно отличаются зрелищностью и большой напряженностью.

Равновесие сил в сегодняшнем поединке говорит о том, что соперники сыграют в ничью. С другой стороны, в «Зените» идет формирование команды, смена поколений. И скажу вам, это выглядит достаточно мощно.

Что касается «спартаковцев», если они сумеют сбалансировать игру, гармонизировать атакующие и оборонительные действия, то их шансы на победу будут гораздо ближе.

— Ваш прогноз на ничью связан с тем, что команды будут играть довольно-таки осторожно друг против друга?

— Не думаю, что так будет. На мой взгляд, «Спартак» нацелен на атаку. Если красно-белым чего-то и не хватает, так это итальянской надежности в обороне. Преимущество команды Карреры — в их атаке. Если они сумеют создать натиск у ворот соперника, их шансы на победу высоки. У «Зенита» пока нет основного состава. Манчини еще находится в поисках оптимального варианта. И, конечно, это сказывается на игре петербургского клуба.

Есть еще одно преимущество «спартаковцев» над соперником — это наличие не столько атакующих игроков, сколько бомбардиров. Их у «Спартака» трое. Бомбардир — это особое умение не только атаковать, но и умение забивать. Вот это, я думаю, и сыграет ключевую роль.

— Вы сказали, что у «Зенита» не сыгранная команда. Но почему тогда они начали чемпионат удачнее, чем «Спартак»?

— Причины следует искать в подготовке. Плюс определенная группа игроков «Спартака» выпала из командной тактики по объективным причинам. Сыграли несколько ниже своих возможностей. Это связано с участием этих игроков в Кубке Конфедераций. Я имею в виду Глушакова и Комбарова.

И в целом внутренние резервы «Спартака», на мой взгляд, не способны решать задачи во внутреннем чемпионате и в Лиге Чемпионов.

— Чем вы объясните успех московского «Локомотива»?

— Я думаю, что успех связан с хорошим календарем для «железнодорожников». Команды, с которыми играл «Локо», резко уступают по своему уровню красно-зеленым. Ну и плюс «Локомотив» при Семине способен играть на удержание результата, это их коронка, и они умело пользуются этим преимуществом.

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