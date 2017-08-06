Фурсенко: Дзюба сказал, что забьет два мяча «Спартаку»

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«Дзюба — игрок “Зенита”. То что будет или не будет происходить с Дзюбой — это вопрос к главному тренеру. Мне кажется, ему надо чуть побыстрее играть. Артём говорил, что он два забьёт, если его поставят на “Спартак”. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артём много высказывался по поводу “Спартака”. Он бы хотел выйти и играть, но всё будет зависеть от тренера», — цитирует его RT.

«Зенит» на домашнем поле сыграет со «Спартаком» в четвертом туре чемпионата России.