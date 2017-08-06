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6 августа 2017, 15:49 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

Фурсенко: Дзюба сказал, что забьет два мяча «Спартаку»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, сможет ли нападающий Артем Дзюба выйти на поле в матче со «Спартаком».

Президент Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> рассказал сможет ли нападающий Артем <span class=error>Дзюба</span> выйти на поле в матче со Спартаком. Увеличить
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«Дзюба — игрок “Зенита”. То что будет или не будет происходить с Дзюбой — это вопрос к главному тренеру. Мне кажется, ему надо чуть побыстрее играть. Артём говорил, что он два забьёт, если его поставят на “Спартак”. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артём много высказывался по поводу “Спартака”. Он бы хотел выйти и играть, но всё будет зависеть от тренера», — цитирует его RT.

«Зенит» на домашнем поле сыграет со «Спартаком» в четвертом туре чемпионата России.

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