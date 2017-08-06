Составы «Зенита» и «Спартака»: чей сильнее?
Лунёв против Реброва, Паредес против Фернандо, Кокорин против Зе Луиша — матч «Зенита» и «Спартака» подарит массу ярких микроинтриг.
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Вводные данные
Сопоставляя вероятные стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на дерби двух столиц, я делаю две важные ремарки:
1. Оба тренера выстроят команды по схеме 4−2−3−1 или 4−2−2−2. Тактический эксперимент Массимо Карреры не кажется
2. Новички, перешедшие в «Зенит» и «Спартак» посреди недели, — Эмануэль Маммана и Марио Пашалич, — не включены в составы: Пашалич в лучшем случае войдёт в игру со скамейки, Маммане ещё рано выходить в старте, не сыгравшись со своими партнёрами.
Андрей Лунёв vs Артём Ребров
Ещё в прошлом сезоне «Зенит» хотел Александра Селихова, а «Спартак» перехватил вратаря без ведома Массимо Карреры. Для сравнения голкиперов это ключевая сделка — «Зенит» переключился на Андрея Лунёва, а Каррера усадил Селихова в запас (многие уверены, что в пику руководству). Дух Артёма Реброва в чемпионском сезоне сильно помогал, однако его недостатки никуда не делись: он боится играть на выходах (всего 2 попытки в нынешнем сезоне — меньше, чем у любого другого голкипера), не покидает ворота, когда того требует ситуация, неуверенно идёт на мяч. Александр Ташаев может
Оценка: 7,5 — 7.
Доменико Кришито vs Дмитрий Комбаров
В прошлом сезоне Мирча Луческу, загнанный в угол лимитом, использовал Кришито в центре защиты гораздо чаще, чем на краю (если быть точным — 17 матчей в середине против 8 слева), однако даже в такой позиции Кришито участвовал в голевых атаках «Зенита» очень активно для защитника — собрал 11 участий. Из защитников чаще активничали только Тимофей Калачёв (и то — можно ли считать его защитником?), Марио Фернандес и… как раз Дмитрий Комбаров — 12 участий. Роберто Манчини ещё сильнее расширил полномочия Кришито: теперь итальянец активно включается в атаку, смещается ближе к центру, стабильно лидирует по касаниям и
В оборонительных навыках Кришито имеет ещё большее преимущество над Комбаровым, не знакомым с элементарной тактической выучкой. Часто Дмитрий открывает свой фланг, бросаясь в прессинг, остаётся отыгранным — и пожалуйста, летите в свободную зону. Такие ошибки Комбарова — давний и нерешённый сменой тренера синдром.
Оценка: 8,5 — 7.
Луиш Нету vs Георгий Джикия
Джикия — защитник со своими невыветренными тараканами, однако на старте сезона он самый прочный в четвёрке обороны «Спартака»: допустил лишь одну индивидуальную ошибку, проведшую к опасному моменту у ворот
Оценка: 7 — 7,5.
Бранислав Иванович vs Сальваторе Боккетти
Иванович
Оценка: 7,5 — 7.
Игорь Смольников vs Андрей Ещенко
Позиция, где оба тренера испытывают сложности. В прошлом сезоне Смольников сильно сбавил, смотревшись даже слабее Ибрагима Цаллагова. Резкость атакующих рывков
Оценка: 7 — 6,5.
Леандро Паредес vs Фернандо
Два
Оценка: 9 — 9.
Далер Кузяев vs Денис Глушаков
Ещё по «Тереку» Кузяев казался кандидатом в сборную России — играй он за «Зенит» уже тогда, непременно получил бы вызов на Кубок конфедераций. Первые матчи в
Кузяев на старте традиционно хорош, Глушаков — удручающе плох: травма Зобнина перестала маскировать его плохой выбор позиции в центральной зоне, а касаться мяча и отрезать соперников Денис стал ещё реже, чем раньше. В стартовых трёх турах Глушаков набил всего 65 очков Packing (у Кузяева — 117). Фактор, перевешивающий в сторону капитана «Спартака» — его умение быть
Оценка: 7 — 7,5.
Себастьян Дриусси vs Луис Адриано
Если Манчини и Каррера синхронно выстроят команды по схеме 4−2−3−1, оба «дадут Аллегри»: поставят чистых нападающих левыми инсайдами. Причём обоим некомфортно в их ролях — и Адриано, и Дриусси приносят гораздо больше пользы на острие. Киллерские данные Адриано проверяли на себе «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» — не стоит давать бразильцу много моментов, чтобы он своё забивал. У Дриусси в матче с «Рубином» вообще невероятная статистика: 3 касания в штрафной площадке — 2 гола. Так что оба — знатные киллеры, которые в дерби двух столиц будут чаще отвечать за непрофильные задачи: открыться между линиями, протащить мяч, навязать активность перед штрафной. Возможно, Дриусси — действительно чудесный забивной форвард, но пока он и Адриано выглядят игроками равного класса и равного выполнения непривычных функций.
Оценка: 7,5 — 7,5.
Александр Ерохин vs Ивелин Попов
Самое неочевидное противостояние матча на Крестовском острове: и у «Зенита», и у «Спартака» есть варианты, чтобы отказаться от схемы 4−2−3−1 или заменить указанных игроков с перестановками по позициям (Манчини может опустить Кокорина в глубину и выпустить на острие Дзюбу, Каррера — перевести в центр Самедова). Но — Ерохин, потому что сильно отыграл матчи с «Бней Иегудой» в Израиле и с «Тосно», и Попов, потому что явно предпочтительнее Джано и дарит меньше риска, чем Самедов в центре.
Ерохин — потенциальный незаметный герой, ищущий свободное пространство и играющий на чувстве зон. Попов — потенциальный герой, если выйдет на поле в настроении. В
Оценка: 7 — 7.
Олег Шатов vs Квинси Промес
Давно известно, что Шатов — качественный техничный игрок, а Андре
Оценка: 8 — 9.
Александр Кокорин vs Зе Луиш
Артёмом Дзюбой движут реваншистские настроения, но в таком матче и с такой формой Дзюбы Роберто Манчини вряд ли доверит ему место в старте. Тем более что Александр Кокорин разыгрался и начал делать результативные действия в каждом матче (4 игры подряд — до повторения личного рекорда в «Динамо» Петреску осталось ещё 3). Кокорин и Зе Луиш — несравнимые форварды, и общее в них лишь то, что оба умеют грамотно открываться под мяч, вылавливать передачи из глубины (игрок «Зенита» — низом, спартаковец — верхом).
Кокорин и Зе Луиш умеют оторваться от защитника, получить пас под рывок, грамотно выбрать позицию, но лучшие качества у нападающих
Оценка: 8,5 — 8,5.
Общие цифры: 84,5 — 83,5.
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