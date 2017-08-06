Составы «Зенита» и «Спартака»: чей сильнее?

Вводные данные

Сопоставляя вероятные стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на дерби двух столиц, я делаю две важные ремарки:

1. Оба тренера выстроят команды по схеме 4−2−3−1 или 4−2−2−2. Тактический эксперимент Массимо Карреры не кажется чем-то невозможным, тем более наставник «Спартака» умеет подкидывать их под важные матчи, но в сравнении предсказать их невозможно.

2. Новички, перешедшие в «Зенит» и «Спартак» посреди недели, — Эмануэль Маммана и Марио Пашалич, — не включены в составы: Пашалич в лучшем случае войдёт в игру со скамейки, Маммане ещё рано выходить в старте, не сыгравшись со своими партнёрами.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

Андрей Лунёв vs Артём Ребров

Ещё в прошлом сезоне «Зенит» хотел Александра Селихова, а «Спартак» перехватил вратаря без ведома Массимо Карреры. Для сравнения голкиперов это ключевая сделка — «Зенит» переключился на Андрея Лунёва, а Каррера усадил Селихова в запас (многие уверены, что в пику руководству). Дух Артёма Реброва в чемпионском сезоне сильно помогал, однако его недостатки никуда не делись: он боится играть на выходах (всего 2 попытки в нынешнем сезоне — меньше, чем у любого другого голкипера), не покидает ворота, когда того требует ситуация, неуверенно идёт на мяч. Александр Ташаев может кое-что об этом напомнить. Да, у Реброва сильная реакция (4 сейва на реакции, согласно статистике Wyscout), однако Лунёв обладает и ей, и умением выходить из ворот. При необходимости он может сыграть даже вратаря-чистильщика, далеко выбежав из рамки. Уже сейчас вратарь, неизвестный нам год назад, сильнее Реброва.

Оценка: 7,5 — 7.

Доменико Кришито vs Дмитрий Комбаров

В прошлом сезоне Мирча Луческу, загнанный в угол лимитом, использовал Кришито в центре защиты гораздо чаще, чем на краю (если быть точным — 17 матчей в середине против 8 слева), однако даже в такой позиции Кришито участвовал в голевых атаках «Зенита» очень активно для защитника — собрал 11 участий. Из защитников чаще активничали только Тимофей Калачёв (и то — можно ли считать его защитником?), Марио Фернандес и… как раз Дмитрий Комбаров — 12 участий. Роберто Манчини ещё сильнее расширил полномочия Кришито: теперь итальянец активно включается в атаку, смещается ближе к центру, стабильно лидирует по касаниям и Packing-статистике. Причём не только в «Зените». За три матча Кришито отрезал своими передачами 295 соперников — лучший результат в Премьер-Лиге. Комбаров со 166 выключенными оппонентами — 16-й в РФПЛ и второй в «Спартаке».

В оборонительных навыках Кришито имеет ещё большее преимущество над Комбаровым, не знакомым с элементарной тактической выучкой. Часто Дмитрий открывает свой фланг, бросаясь в прессинг, остаётся отыгранным — и пожалуйста, летите в свободную зону. Такие ошибки Комбарова — давний и нерешённый сменой тренера синдром.

Оценка: 8,5 — 7.

Луиш Нету vs Георгий Джикия

Джикия — защитник со своими невыветренными тараканами, однако на старте сезона он самый прочный в четвёрке обороны «Спартака»: допустил лишь одну индивидуальную ошибку, проведшую к опасному моменту у ворот красно-белых. Дела Луиша Нету обстоят хуже: против «Рубина» он пустил за спину Жемалетдинова и подарил голевой момент, а в северном дерби с «Тосно» остался на скамейке. «Нету немножко подустал, ему нужен был отдых», — говорил Манчини, но если итальянец снова предпочтёт выпустить вместо Луиша Хави Гарсию, не удивляйтесь.

Оценка: 7 — 7,5.

Бранислав Иванович vs Сальваторе Боккетти

Иванович наконец-то обрёл постоянную прописку в центральной зоне, где от него не требуются скорость — только цепкость и надёжность. Боккетти славен тем же, пусть и уже не является основным защитником «Спартака» — если здоровье позволит выпустить Сердара Таски, в паре с Джикией выйдет он. В таком сочетании оборона красно-белых будет чувствовать себя более спокойной, собранной, и пожалуй, это лучшая характеристика для Боккетти. Хотя на старте сезона он начинает атаки даже лучше Ивановича, но с Паредесом в глубине сербу это и не нужно.

Оценка: 7,5 — 7.

Игорь Смольников vs Андрей Ещенко

Позиция, где оба тренера испытывают сложности. В прошлом сезоне Смольников сильно сбавил, смотревшись даже слабее Ибрагима Цаллагова. Резкость атакующих рывков куда-то пропала, а ошибки при выборе позиции никуда не делись. Ещенко же выдал свой традиционный сезон — был среди лучших по цифрам отборов и перехватов, неплохо включался вперёд, но постоянно оставлял за спиной голый пустой фланг под рывки соперников. Неудивительно, что в начале лета позицией № 1, которую требовалось укрепить «Спартаку», был именно правый фланг.

Оценка: 7 — 6,5.

Леандро Паредес vs Фернандо

Два топ-опорника РФПЛ. Два мозга своих команд. В предматчевой колонке я уже расписывал силу Паредеса, а здесь просто подтвержу — выбрать лучшего очень сложно.

Оценка: 9 — 9.

Далер Кузяев vs Денис Глушаков

Ещё по «Тереку» Кузяев казался кандидатом в сборную России — играй он за «Зенит» уже тогда, непременно получил бы вызов на Кубок конфедераций. Первые матчи в Санкт-Петербурге подтверждают статус Кузяева: даже при высоком владении мячом, что занижает статистику опорников «Зенита», Далер в среднем трижды за матч удачно вступал в отбор. Приятный бонус — гол дальним ударом в Хабаровске, первый в карьере.

Кузяев на старте традиционно хорош, Глушаков — удручающе плох: травма Зобнина перестала маскировать его плохой выбор позиции в центральной зоне, а касаться мяча и отрезать соперников Денис стал ещё реже, чем раньше. В стартовых трёх турах Глушаков набил всего 65 очков Packing (у Кузяева — 117). Фактор, перевешивающий в сторону капитана «Спартака» — его умение быть палочкой-выручалочкой и забивать ключевые мячи. Но если ситуация будет развиваться так же, к ответной игре Кузяев будет оценён уже выше Глушакова.

Оценка: 7 — 7,5.

Себастьян Дриусси vs Луис Адриано

Если Манчини и Каррера синхронно выстроят команды по схеме 4−2−3−1, оба «дадут Аллегри»: поставят чистых нападающих левыми инсайдами. Причём обоим некомфортно в их ролях — и Адриано, и Дриусси приносят гораздо больше пользы на острие. Киллерские данные Адриано проверяли на себе «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» — не стоит давать бразильцу много моментов, чтобы он своё забивал. У Дриусси в матче с «Рубином» вообще невероятная статистика: 3 касания в штрафной площадке — 2 гола. Так что оба — знатные киллеры, которые в дерби двух столиц будут чаще отвечать за непрофильные задачи: открыться между линиями, протащить мяч, навязать активность перед штрафной. Возможно, Дриусси — действительно чудесный забивной форвард, но пока он и Адриано выглядят игроками равного класса и равного выполнения непривычных функций.

Оценка: 7,5 — 7,5.

Александр Ерохин vs Ивелин Попов

Самое неочевидное противостояние матча на Крестовском острове: и у «Зенита», и у «Спартака» есть варианты, чтобы отказаться от схемы 4−2−3−1 или заменить указанных игроков с перестановками по позициям (Манчини может опустить Кокорина в глубину и выпустить на острие Дзюбу, Каррера — перевести в центр Самедова). Но — Ерохин, потому что сильно отыграл матчи с «Бней Иегудой» в Израиле и с «Тосно», и Попов, потому что явно предпочтительнее Джано и дарит меньше риска, чем Самедов в центре.

Ерохин — потенциальный незаметный герой, ищущий свободное пространство и играющий на чувстве зон. Попов — потенциальный герой, если выйдет на поле в настроении. В топ-матчах, кстати, у болгарина оно просыпается нередко, из последних примеров — весеннее дерби с ЦСКА и матч с «Локомотивом» за Суперкубок. Если оценивать по среднестатистической пользе, больше своей команде принесёт Ерохин, если по максимальной — конечно, Попов.

Оценка: 7 — 7.

Олег Шатов vs Квинси Промес

Давно известно, что Шатов — качественный техничный игрок, а Андре Виллаш-Боаш даже готов без раздумий закинуть Олега в любую команду мира, но: 1) прошлый сезон у Шатова выдался смазанным, 2) игра «Зенита» перестала зависеть от его обострений так, как раньше, даже при раннем Луческу. Квинси Промес, в отличие от Шатова — именно звезда: даже выдавая самый серый индивидуально сезон в «Спартаке», он может тащить красно-белых и выигрывать для них ключевые матчи (как с «Зенитом» весной). Важное сообщение для «Зенита» — сейчас Квинси мощнее, чем весной. Намного.

Оценка: 8 — 9.

Александр Кокорин vs Зе Луиш

Артёмом Дзюбой движут реваншистские настроения, но в таком матче и с такой формой Дзюбы Роберто Манчини вряд ли доверит ему место в старте. Тем более что Александр Кокорин разыгрался и начал делать результативные действия в каждом матче (4 игры подряд — до повторения личного рекорда в «Динамо» Петреску осталось ещё 3). Кокорин и Зе Луиш — несравнимые форварды, и общее в них лишь то, что оба умеют грамотно открываться под мяч, вылавливать передачи из глубины (игрок «Зенита» — низом, спартаковец — верхом).

Кокорин и Зе Луиш умеют оторваться от защитника, получить пас под рывок, грамотно выбрать позицию, но лучшие качества у нападающих всё-таки разные. Кокорин — игрок открывания: резкий, чувствующий свободные зоны. Зе — скорее традиционный таргетмен, способный принять передачу, а потом покатить мяч так, чтобы самим поучаствовать в опасной атаке. Но оба очень полезны для своих команд в таком качестве.

Оценка: 8,5 — 8,5.

Общие цифры: 84,5 — 83,5.