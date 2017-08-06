«Зенит» рассматривает вариант с Луаном, которого хочет приобрести «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» рассматривает возможность трансфера нападающего «Гремио» Луана.
При этом президент «Гремио» Ромилдо Болзан рассчитывает, что в случае трансфера Луана клуб сможет оставить его у себя до конца сезона, который закончится в Бразилии в декабре этого года.
Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в московский «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами согласование по сумме трансфера.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
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