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6 августа 2017, 14:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Амкар»: Хотели купить Неймара, но нам бы пришлось копить на него 18 лет

«Амкар» в своем Инстаграме опубликовал коллаж нападающего Неймара, который изображен в форме пермского клуба. 25-летний бразилец на днях перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

<span class=error>Амкар</span> в своем Инстаграме опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> нападающего <span class=error>Неймара</span> который перешел из Барселоны в <span class=error>ПСЖ</span> за 222 миллиона евро. Увеличить
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— Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара, — говорится в сообщении «Амкара». — Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался.

Напомним, после 4-х матчей в чемпионате России «Амкар» занимает 15-е место в турнирной таблице. На данный момент пермская команда не забила в сезоне-2017/18 ни одного гола.

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