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6 августа 2017, 13:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам в октябре

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари планирует приступить к индивидуальным тренировкам в октябре. Об этом футболист рассказал ТАСС.

Сообщалось что игрок получивший травму передней крестообразной связки правого колена сможет вернуться в строй через четыре месяца. Увеличить
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31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 2-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. На этой неделе ему была сделана операция в Италии. Сообщалось, что игрок сможет вернуться в строй через четыре месяца.

«С каждым днем все больше и больше хочу вернуться на поле. Я усердно работаю над восстановлением, и если все пройдет хорошо, то в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам», — сказал Ари.

«Локомотив» в субботу обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0), упрочив лидерство в чемпионате России сезона-2017/18 — в четырех турах красно-зеленые одержали четыре победы. «Старт отличный, но сейчас рано говорить о чемпионском графике. Впереди нашу команду ждут сложные игры. Очень жаль, что я не смогу в них помочь, но, думаю, “Локо” все по силам», — сказал Ари.

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар», которому принадлежит до сих пор. За «Локомотив» Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей.

Ари в этом году подал документы на получение гражданства РФ.

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