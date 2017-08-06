Президент «Локомотива» Геркус принял участие в благотворительном забеге
Сегодня, 6 августа, в Москве в Парке Победы на Поклонной горе состоялся благотворительный забег «Достигая цели».
Мероприятие было приурочено к Дню железнодорожника и 180-летию железных дорог России.
Все вырученные средства пойдут на лечение маленькой Алины Карпенко из города Одинцово, которой поставлен диагноз «деформация позвоночника».
Как сообщает официальный «твиттер» «Локомотива», в сегодняшнем забеге принял участие президент московского клуба Илья Геркус.
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