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6 августа 2017, 13:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Локомотива» Геркус принял участие в благотворительном забеге

Сегодня, 6 августа, в Москве в Парке Победы на Поклонной горе состоялся благотворительный забег «Достигая цели».

Мероприятие было приурочено к Дню железнодорожника и 180-летию железных дорог России.

Все вырученные средства пойдут на лечение маленькой Алины Карпенко из города Одинцово, которой поставлен диагноз «деформация позвоночника».

Как сообщает официальный «твиттер» «Локомотива», в сегодняшнем забеге принял участие президент московского клуба Илья Геркус.

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