«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Зенитом»

«Информируем Вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а так же технической возможностью стадиона, матч пройдёт под закрытой крышей. Убедительно просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча.



Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — сообщается на сайте «Спартака».