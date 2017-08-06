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6 августа 2017, 13:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Зенитом»

«Спартак» попросил болельщиков воздержаться от использования пиротехнических изделий на выездном матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (6 августа).

«Информируем Вас, что в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, а так же технической возможностью стадиона, матч пройдёт под закрытой крышей. Убедительно просим Вас воздержаться от использования пиротехнических изделий и иных правонарушений в ходе матча.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — сообщается на сайте «Спартака».

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