Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»
Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио, сообщил, что 28-летний бразилец не перейдёт в московское «Динамо».
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Камнем преткновения стал финансовый вопрос.
«Маурисио не подпишет контракт с “Динамо”. Они старались сделать всё возможное, чтобы Жозе перешёл в “Динамо”, но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить “Динамо” за их усилия!
Cейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из “Валенсии” — они хотят узнать условия, которые устроят Жозе», — приводит слова агента «Спорт день за днём».
Интересно, что исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов ранее заявил, что клуб не вёл переговоры с Маурисио.
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