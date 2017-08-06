Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»

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Камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Маурисио не подпишет контракт с “Динамо”. Они старались сделать всё возможное, чтобы Жозе перешёл в “Динамо”, но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить “Динамо” за их усилия!



Cейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из “Валенсии” — они хотят узнать условия, которые устроят Жозе», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Интересно, что исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов ранее заявил, что клуб не вёл переговоры с Маурисио.