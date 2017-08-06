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6 августа 2017, 13:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио, сообщил, что 28-летний бразилец не перейдёт в московское «Динамо».

Пьер Фернандес агент бывшего полузащитника Зенита <span class=error>Жозе</span> Маурисио сообщил что 28-летний бразилец не перейдёт в московское Динамо. Увеличить
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Камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Маурисио не подпишет контракт с “Динамо”. Они старались сделать всё возможное, чтобы Жозе перешёл в “Динамо”, но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить “Динамо” за их усилия!

Cейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из “Валенсии” — они хотят узнать условия, которые устроят Жозе», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Интересно, что исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов ранее заявил, что клуб не вёл переговоры с Маурисио.

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