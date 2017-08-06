Итальянское дерби на Неве

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«Зенит» — «Спартак» (20.00 мск).

Несмотря на то, что матч «Зенита» со «Спартаком» будет не первым по хронологии событий дня в Премьер-лиге, основное внимание приковано именно к сражению двух непримиримых противников.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

В Санкт-Петербурге крайне ревностно относятся к успехам именно красно-белых, всячески подчеркивая собственную исключительность и отмечая достижения на фоне оппонента.

«Спартак» построил отличный стадион? Стоило наконец войти в эксплуатации арене «Санкт-Петербург», как официальные лица из стана сине-бело-голубых стали именовать арену не иначе как «самый технологичный стадион страны», а удачи в чемпионате «Зениту» стали желать даже из Белграда, причем.

«Црвена Звезда», являющаяся традиционным другом именно «Спартака», в своем открытом письме не забыла отметить, что на Кубке Конфедераций арену «Санкт-Петербург» посетило больше всего зрителей.

«Спартак» испокон веков считается «народной командой» и самым популярным клубом страны? Вот вам опрос ВЦИОМ, по которому больше всего в России поддерживают «Зенит».

Само собой, чемпионство красно-белых в прошлом сезоне воспринимается в Северной столице не иначе как бельмо на глазу, и тем оно сильнее, чем громче были празднования спартаковцев, взявших титул спустя 16 лет.

Ну, а в свете двух подряд бронзовых финишей самого «Зенита», вдобавок означающих уже второй сезон без Лиги чемпионов, в питерском клубе поменялись руководящие лица и тренерский штаб, а трансферная кампания получилась супермасштабной и громкой.

Впрочем, она еще далеко не закончена. Со дня на день в «Зените» ждут еще пару аргентинцев. Эмилиано Ригони никак не завершит свой трансфер из «Индепендьенте», а в опорную зону, похоже, придет Матиас Краневиттер, принадлежащий мадридскому «Атлетико».

Кроме того, «Зенит» ради Краневиттера сорвал уже обговоренный трансфер еще одного аргентинского центрхава Сантьяго Аскасибара.

При этом питерцы продолжают искать усиление и ведут переговоры с «Порту» по приобретению универсального фланговика Мигеля Лаюна.

Впрочем, непосредственно к сегодняшнему матчу это все не имеет особого отношения, а вот уже оформленный на неделе новичок «Зенита» Эммануэль Маммана попадет в заявку на матч со «Спартаком» и, возможно, выйдет в стартовом составе в центре обороны либо вместе с Браниславом Ивановичем, либо в паре с Луишем Нету, хотя не исключен и вариант с Хави Гарсией.

Почти наверняка сыграет, причем вполне возможно, что в стартовом составе и дозаявленный новичок красно-белых хорватский полузащитник Марко Пашалич, на сезон арендованный у «Челси».

Игрок такого амплуа и, главное, такого плана очень нужен был Массимо Каррере после того, как выбыл из строя до весенней части сезона во время товарищеского матча сборной России открытие прошлого сезона Роман Зобнин.

Пашалич взял себе 50-й номер и прилетел с командой в Санкт-Петербург, а еще в заявке на игру значатся лечившиеся Марко Петкович и, что особенно важно и интересно, Сердар Таски. Немецкий центральный защитник не сыграл еще ни одного матча в сезоне, и без него спартаковская оборона выглядела пока что так себе.

«Зенит» подходит к «дерби двух столиц» в качестве одного из лидеров, не потерявших еще ни одного очка.

До начала тура таких команд было три, но «Ахмат» уступил в субботу в Уфе, а вот московский «Локомотив» благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного переиграл «СКА-Хабаровск» и имеет уже 12 баллов в активе.

Чтобы не оставить «железнодорожников» единоличным лидером чемпионата, «Зениту» необходимо побеждать «Спартак», который наконец выиграл после двух ничьих на старте и понимает, что должен выигрывать и сам.

На данный момент команда Карреры отстает от подопечных Роберто Манчини на четыре балла и может сократить гандикап до одного очка. Но разрыв может вырасти и де серьезных семи.

Большой интерес вызывает и противостояние итальянских наставников. О нем заговорили, как только «Зенит» подписал контракт с Манчини. И вот специалисты впервые сойдутся лицом к лицу.

Оба говорят о том, что матч сам по себе не является ключевым в чемпионате, но также они подчеркивают, что осознают его важность. Битва в Санкт-Петербурге в какой-то степени будет отдельным чемпионатом внутри РФПЛ.

Это самодостаточный матч, для которого не так важны турнирные расклады на данный момент. А вот то, что встречаются главные претенденты на чемпионский титул, только добавляет напряжения.

Важной частью антуража встречи станет и прощание с завершившим карьеру Александром Кержаковым. Можно не сомневаться, что «Зенит» решил устроить его именно перед этим матчем, чтобы еще добавить мотивации своим футболистам достойно проводить легенду клуба.

В 20.00 по московскому времени на арене «Санкт-Петербург» полетят искры, и кто-то наверняка в этом пекле все-таки сгорит. Противостояние этих лагерей настолько напряженное, что хочется, чтобы кто-то вышел из него победителем, а не чтобы дело закончилось тривиальным дележом очков.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Спартака» — 2:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 15:00 -:- Арсенал Т Тосно

«Арсенал» — «Тосно» (15.00 мск).

Первым «разогревом» в преддверии центральной и других, тоже довольно интересных встреч дня станет противостояние в Туле, где местный «Арсенал» примет «Тосно» из Ленинградской области.

И хотя вывеска выглядит, мягко говоря, не слишком громкой и привлекательной для стороннего зрителя, противостояние обещает быть очень жарким, ведь.

на поле в Туле сойдутся два участника борьбы за выживание, а значит, матч можно охарактеризовать определением игры «за шесть очков».

В плане турнирной борьбы у «Арсенала» есть небольшое преимущество, так как он уже обыграл дома «СКА-Хабаровск» и имеет три очка. А вот тосненцы пока зачетными баллами в РФПЛ не разживались и идут с «нулем», как хабаровчане и неожиданно безнадежный пока пермский «Амкар».

При этом, соперники являются соседями по турнирной таблице — СКА на 14-й строчке, а «канониры» на позицию выше — и располагаются в зоне стыков за выживание.

У хозяев не сыграет надолго выбывший и уже перенесший операцию защитник Гия Григалава, а гости не досчитаются хорватского форварда Анте Вукушича, который после перехода в «Тосно» в июне никак не избавится от проблем с легкими.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 0:0.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 17:30 -:- ЦСКА Рубин

ЦСКА — «Рубин» (17.30 мск).

Весьма интересное противостояние намечается в Москве, где на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет казанский «Рубин».

Главный клуб Татарстана постепенно начинает усваивать идеи Курбана Бердыева и уже набрал первые три очка после двух поражений от «Краснодара» и «Зенита» на старте Премьер-лиги.

Единственной осечкой армейцев пока что является поражение от «Локомотива» во втором туре, при этом команда Виктора Гончаренко провела еще две встречи в квалификации к Лиге чемпионов, дважды одолев, что важно, с сухим счетом греческий АЕК.

В ответной встрече с греками неудачный стык стоил красно-синим повреждения Игоря Акинфеева, которого, видимо, поберегут в ожидании окончательного диагноза, так как есть подозрение на травму связок колена.

Впереди у ЦСКА еще последний раунд квалификации к ЛЧ, где швейцарский «Янг Бойз» выглядит вполне проходимым, и сейчас именно борьба за место на групповой стадии главного еврокубка является приоритетной задачей команды, как бы важен ни был чемпионат.

На этом фоне шансы «Рубина» на удачный результат в Москве повышаются, тем более что ЦСКА вынужден играть одной обоймой на два фронта, пока так и не сделав таких нужных ему приобретений.

Короткая, но спаянная обойма армейцев или же глубокий, но не сыгранный пока что состав «Рубина» — весьма интересно, кто окажется лучше в этом, в некотором роде идеологическом столкновении.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Краснодар Урал

«Краснодар» — «Урал» (20.00 мск).

А вот «Краснодару» и «Уралу» не повезло начинать свой поединок одновременно с «Зенитом» и «Спартаком», так что в прямом эфире за игрой двух интересных команд, видимо, будут следить только их болельщики.

Памятная весенняя кубковая битва, когда «Урал» отыгрался с 0:3, а потом выиграл в серии пенальти, делает это противостояние принципиальным.

У «быков» по-прежнему травмирован Федор Смолов, а Рикардо Лаборде вряд ли выйдет с первых минут, но и у команды Александра Тарханова есть потери, включая Эдгара Манучаряна и Игоря Портнягина.

«Краснодар» находится в группе лидеров благодаря двум победам на старте, а все немного портит безоговорочное поражение в Москве от «Спартака».

Зато против датского «Люнгбю» в Лиге Европы Игорь Шалимов смог поротировать состав, так что с усталостью у «быков» проблем быть не должно.

Это особенно важно, учитывая что соперник очень неплохо начал сезон и до сих пор не проигрывал в чемпионате, набрав в первых трех турах пять очков, прям как московский «Спартак».

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 2:2.