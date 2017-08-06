Спортивный директор «СКА-Хабаровск»: Допинг-проверка после «Локо» была неожиданной. Но это нормально

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Напомним, что клуб планировал покинуть столицу как можно раньше, поскольку уже во вторник хабаровчанам предстоит домашняя встреча с «Анжи», но, наоборот, улетел намного позже намеченного срока из-за затянувшейся процедуры допинг-контроля.

Тест, напомним, проходили хавбеки СКА Георгий Габулов и Алексей Друзин. От «Локо» на процедуре побывали вратарь Никита Медведев и форвард Аршак Корян.

— О проверке мы, конечно, не знали, но было бы странно, если бы такие структуры, как РУСАДА, предупреждали бы клубы о своей работе, — сказал Скорочкин. — Вся суть — во внезапности. Спокойно к этому относимся, с пониманием принимая требования, которые приняты в премьер-лиге. Это тоже новый опыт, который получен командой в дебютном для нее сезоне в РФПЛ.

— По нашей информации при прохождении теста произошла накладка с документами.

— Верно, но в итоге офицер допинг-службы проблему решил, а наш футболист пробу сдал.

— Из-за этого СКА вылетел из Москвы с опозданием?

— Да.

Цитата Задержка в полтора часа — неприятность. Тем более, с учетом того, что у нас минимум времени на восстановление игроков перед матчем с «Анжи».

Соперник из-за календаря имеет на день больше времени на отдых. Но я отдаю себе отчет, что позднее отправление в Хабаровск — результат издержек в подобных ситуациях. Когда работал в клубе Владивостока, был случай, когда команда четыре часа ждала футболиста, который не мог сдать тест по физиологическим причинам.

— Почему РУСАДА выбрала именно СКА в качестве тестируемой команды?

— «Луч» когда выступал в РФПЛ, всегда тестировали именно в Москве, Химках или Раменском. Могу предположить, что это просто разумно. Зачем тратить деньги на командирование сотрудника на Дальний Восток, если можно получить результаты в столичном регионе?

— Одним из тех, кто сдавал пробу, стал хавбек Друзин, не выходивший на поле.