Спортивный директор «СКА-Хабаровск»: Допинг-проверка после «Локо» была неожиданной. Но это нормально
Причины задержки вылета «СКА-Хабаровск» на Дальний Восток после субботнего матча 4-го тура с «Локомотивом» (0:1) объяснил спортивный директор новичка РФПЛ Андрей Скорочкин.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что клуб планировал покинуть столицу как можно раньше, поскольку уже во вторник хабаровчанам предстоит домашняя встреча с «Анжи», но, наоборот, улетел намного позже намеченного срока
Тест, напомним, проходили хавбеки СКА Георгий Габулов и Алексей Друзин. От «Локо» на процедуре побывали вратарь Никита Медведев и форвард Аршак Корян.
— О проверке мы, конечно, не знали, но было бы странно, если бы такие структуры, как РУСАДА, предупреждали бы клубы о своей работе, — сказал Скорочкин. — Вся суть — во внезапности. Спокойно к этому относимся, с пониманием принимая требования, которые приняты в
— По нашей информации при прохождении теста произошла накладка с документами.
— Верно, но в итоге офицер
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— Да.
Соперник
— Почему РУСАДА выбрала именно СКА в качестве тестируемой команды?
— «Луч» когда выступал в РФПЛ, всегда тестировали именно в Москве, Химках или Раменском. Могу предположить, что это просто разумно. Зачем тратить деньги на командирование сотрудника на Дальний Восток, если можно получить результаты в столичном регионе?
— Одним из тех, кто сдавал пробу, стал хавбек Друзин, не выходивший на поле.
— Выбор делает не клуб и не офицер, проводящий процедуру
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