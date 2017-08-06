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«Анжи» — «Ростов» 0−1.

Тот случай, когда «гора родила мышь». Вот вроде не откажешь командам в старании, желании и самоотдаче, но смотреть такое действо невозможно, конечно.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 4.08.2017, 20:00 0:1 Анжи Ростов

«Анжи» пока очень разочаровывает. Эпатаж Григоряна как-то затмевает серость команды в целом. Набрав игроков из ФНЛ, тренер не может пока сложить их в единый пазл. Все-таки от второго сезона Александра Витальевича ждали большего.

Очевидно, что по жажде борьбы нет претензий, но с атакой громандые проблемы. Нет не только форварда, но и креативного игрока. Понятно, что с «Ростовом» играть непросто всем, но на своем поле нужно создавать больше моментов. Пора бы Григоряну уже свое мастерство в тренерском деле показывать, а не в ораторском искусстве.

А вот «Ростов» потихоньку строится. У меня неоднозначное отношение к Кучуку, как человеку (после того, как он за спиной Ганчаренко принял «Кубань» во второй раз), но тренер он умелый. Леонид Станиславович умеет создавать организованные команды. Да, они играют незрелищно, их очень тяжко смотреть, но свое они берут.

Вот и в Махачкале играли до ошибки. Первую допустили хозяева.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 5.08.2017, 15:00 3:2 Уфа Ахмат

«Уфа» — «Ахмат» 3−2.

Вот уж где не ждали много голов, так это в матче двух так называемых «низовых» команд.

Несмотря на три подряд победы на старте, «Ахмат» пока категорически не нравится. При Рахимове команда смотрелась более агрессивной. А здесь же ждали с приходом Кононова смены вектора игры на более комбинационную и атакующую, а в итоге пока получаем еще большую скуку.

Конечно, многое решила травма Семенова, после которой гости и пропустили три мяча. Но ведь и до этого «Ахмат» играл плохо, не создавая моментов. Толкались в центре поля и теряли постоянно мяч. Пока адаптация Кононова затягивается. Самое настораживающее — не видно, чтобы тренер как-то пытался перестраивать игру команды.

А вот «Уфе» — браво за характер. Обратите внимание, команда шла до конца, лезла на ворота. Да, голы забили невзрачные, но зато трудовые.

Для такой команды, как «Уфа», очень важно удачно стартовать, чтобы потом не догонять, а идти спокойно в серединке таблицы. Подопечным Семака это удалось.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 5.08.2017, 17:30 3:0 Динамо М Амкар

«Динамо» — «Амкар» 3−0.

И вот еще к слову о старте. В прошлом сезоне «Амкар» ударно провел первую половину чемпионата, а после ухода Селихова и Джикии они за полгода обыграли только «Зенит».

И вроде смотрелись-то достойно в Химках пермяки. Но череда индивидуальных ошибок перечеркнула всё на нет.

У «Амкара» нет атаки. Просто нет. И если в прошлом сезоне хоть оборона не подводила, то теперь там очень много нервозности и ошибок. Плюс четыре поражения на старте, конечно, прибивают. Подопечных Гаджиева ждет сложная борьба за выживание.

«Динамо» же стоит поздравить с первой победой после возвращения. «Бело-голубые» и со «Спартаком», и с «Уралом», и с «Ахматом» смотрелись достойно, никому по игре не уступив, а в матче с «Амкаром» удалось еще и крупную победу добыть.

«Локомотив» — СКА 1−0.

Далек от восторгов, хоть и болею за эту команду, от игры «железнодорожников». Говорю и буду говорить: команда, имеющая в составе сразу несколько игроков, способных сыграть нестандартно, обязана играть ярче в атаке.

Недаром, кстати, Семин уже второй матч кряду снимает с игры Баринова, выпуская дополнительно игрока в группу атаки.

Откровенно говоря, счастье, что Миранчук так попал со штрафного, да еще и вратарь зевнул. Но в остальном: ударов по воротам гостей много — моментов мало. До штрафной все неплохо, а вот последнего паса не хватает, хотя его есть кому отдать.

Вновь понравился Игнатьев, проделывающий огромный объем работы в последних матчах. Владислав просто везде поспевает — это очень важно. Открыл для себя его способности пахать без устали.

А вот от Миранчука Алексея жду много большего. Как и от Фарфана с Фернандешом и Рыбусем. Могут они играть острее.

Пока не вижу у «Локо» запаса. Все матчи выигрывают натужно и со скрипом. Но важно, что додавливают соперников. Хотя стоит отметить, что с календарем повезло на старте. Дома сыграли уже со всеми аутсайдерами.

А вот такой слабой команды, как СКА, в нашем чемпионате давно не помню. Даже Аленичевский «Арсенал» выглядел солиднее в первых турах.

Очень слабый состав у «хабаровчан». Плюс сыграли три подряд матча на выезде. Нет сомнений, что дома они очки будут цеплять, но вот не вылететь с такими исполнителями будет очень сложно.