Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче «Зенита» и «Спартака»

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«Более двух тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на футбольном матче между командами «Зенит» и «Спартак», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на матче ожидается более 60 тысяч болельщиков. Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 20:00 мск.