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6 августа 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче «Зенита» и «Спартака»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье вечером. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции на игре ожидается более 60 тысяч болельщиков. Увеличить
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«Более двух тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на футбольном матче между командами «Зенит» и «Спартак», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на матче ожидается более 60 тысяч болельщиков. Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 20:00 мск.

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