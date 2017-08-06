«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Венцислава Христова
Как и сообщал «Чемпионат», болгарский нападающий Венцислав Христов продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск».
«Универсальный футболист, способный играть на позиции нападающего и атакующего полузащитника, провел 8 матчей в составе национальной сборной своей страны, забив гол в матче квалификации ЧЕ-2016 Азербайджан — Болгария», — информирует сайт СКА.
Последним клубом 28-летнего футболиста был болгарский «Нефтохимик». Помимо болгарских клубов он играл за донецкий «Металлург», хорватскую «Риеку» и албанский «Скендербеу». В чемпионате Болгарии Христов принял участие в 151 матче, в которых забил 44 гола и сделал 17 голевых передач.
По данным «Чемпионата», стороны договорились о заключении контракта сроком на один год.
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