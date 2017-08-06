Клуб: Футболист «Зенита» Хави Гарсия не является трансферной целью «Малаги»

Ранее европейские СМИ сообщали, что испанский полузащитник намерен сменить клуб этим летом и вернуться на родину. «Малага» называлась как один из претендентов на футболиста.

«При всем моем уважении к Хави Гарсии как к игроку, он не является целью “Малаги”. Поэтому, пожалуйста, давайте уже закроем эту тему», — написал Аль-Тани в своем аккаунте в Twitter.

Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити», стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок страны. До этого он также выступал за лиссабонскую «Бенфику», испанские «Реал» и «Осасуну». В активе футболиста 2 матча за сборную Испании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">With my respect to the player <br>Javi Garcia <br>It is not our target for Málaga cf<br>So please close this door ? <a href="https://twitter.com/hashtag/M%C3%A1lagacf?src=hash">#Málagacf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/M%C3%A1laga?src=hash">#Málaga</a></p>— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) <a href="https://twitter.com/ANAALThani/status/893948340521414656">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>