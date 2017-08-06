Клуб: Футболист «Зенита» Хави Гарсия не является трансферной целью «Малаги»
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Президент испанской «Малаги» Абдулла Аль-Тани заявил, что клуб не заинтересован в приобретении футболиста санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсии.
Ранее европейские СМИ сообщали, что испанский полузащитник намерен сменить клуб этим летом и вернуться на родину. «Малага» называлась как один из претендентов на футболиста.
«При всем моем уважении к Хави Гарсии как к игроку, он не является целью “Малаги”. Поэтому, пожалуйста, давайте уже закроем эту тему», — написал
Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити», стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок страны. До этого он также выступал за лиссабонскую «Бенфику», испанские «Реал» и «Осасуну». В активе футболиста 2 матча за сборную Испании.
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