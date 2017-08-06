Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30600319/
6 августа 2017, 12:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Футболист «Зенита» Хави Гарсия не является трансферной целью «Малаги»

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Президент испанской «Малаги» Абдулла Аль-Тани заявил, что клуб не заинтересован в приобретении футболиста санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсии.

Ранее европейские СМИ сообщали, что испанский полузащитник намерен сменить клуб этим летом и вернуться на родину. «Малага» называлась как один из претендентов на футболиста.

«При всем моем уважении к Хави Гарсии как к игроку, он не является целью “Малаги”. Поэтому, пожалуйста, давайте уже закроем эту тему», — написал Аль-Тани в своем аккаунте в Twitter.

Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити», стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дважды выигрывал Суперкубок страны. До этого он также выступал за лиссабонскую «Бенфику», испанские «Реал» и «Осасуну». В активе футболиста 2 матча за сборную Испании.

Малага
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче «Зенита» и «Спартака»

Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче «Зенита» и «Спартака»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье вечером. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»