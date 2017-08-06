Бывший PR-менеджер Кержакова: У Саши есть замашки чиновника
Бывший
PR-менеджер лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова Елена Болотова выразила мнение, что экс-футболист может стать чиновником.
«Он очень разносторонний человек. У него есть желание развиваться, узнавать
Знаю, что ему больше нравится управленческая деятельность. У Саши есть замашки чиновника. Думаю, если он будет занимать руководящую должность в одной из футбольных структур, ему это подойдёт, — сказала Болотова.
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