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6 августа 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший PR-менеджер Кержакова: У Саши есть замашки чиновника

Бывший PR-менеджер лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова Елена Болотова выразила мнение, что экс-футболист может стать чиновником.

«Он очень разносторонний человек. У него есть желание развиваться, узнавать что-то новое. Мне всегда было интересно работать с ним именно потому, что он легко соглашался на какие-то эксперименты. Любые наши планы мы выстраивали в соответствии с его футбольной жизнью. Я очень горжусь, что вне зависимости от того, что происходило, его рейтинги были всегда на высшем уровне, потому что он человек умный, думающий и рассудительный.

Знаю, что ему больше нравится управленческая деятельность. У Саши есть замашки чиновника. Думаю, если он будет занимать руководящую должность в одной из футбольных структур, ему это подойдёт, — сказала Болотова.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье вечером. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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