Бывший PR-менеджер Кержакова: У Саши есть замашки чиновника

«Он очень разносторонний человек. У него есть желание развиваться, узнавать что-то новое. Мне всегда было интересно работать с ним именно потому, что он легко соглашался на какие-то эксперименты. Любые наши планы мы выстраивали в соответствии с его футбольной жизнью. Я очень горжусь, что вне зависимости от того, что происходило, его рейтинги были всегда на высшем уровне, потому что он человек умный, думающий и рассудительный.

Знаю, что ему больше нравится управленческая деятельность. У Саши есть замашки чиновника. Думаю, если он будет занимать руководящую должность в одной из футбольных структур, ему это подойдёт, — сказала Болотова.