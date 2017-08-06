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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30600071/
6 августа 2017, 13:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком» закрыли крышу

Крыша стадиона на Крестовском острове была закрыта в связи с плохой погодой в Санкт-Петербурге.

Крыша стадиона на <span class=error>Крестовском</span> острове была закрыта в связи с плохой погодой в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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В данный момент в городе пасмурно и наблюдается сильный ветер.

Напомним, что сегодня на арене пройдет матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

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