На стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком» закрыли крышу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В данный момент в городе пасмурно и наблюдается сильный ветер.

Напомним, что сегодня на арене пройдет матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Крышу закрыли <a href="https://t.co/EW6zXPTHVb">pic.twitter.com/EW6zXPTHVb</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/894110856589586432">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>