На стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком» закрыли крышу
Крыша стадиона на Крестовском острове была закрыта в связи с плохой погодой в
Санкт-Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
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В данный момент в городе пасмурно и наблюдается сильный ветер.
Напомним, что сегодня на арене пройдет матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
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