Дзагоев: Игрокам ФК «Рубин» нужно 7−10 туров, чтобы понять требования Бердыева
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Футболистам «Рубина» понадобятся 7−10 туров, чтобы полностью понять требования главного тренера Курбана Бердыева, на данный момент становление продолжается, заявил в преддверии матча с казанцами полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев.
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Встреча ЦСКА — «Рубин» в рамках четвертого тура чемпионата России пройдет в Москве на арене армейцев в воскресенье и начнется в 17:30 мск. После трех туров «красно-синие» имеют в активе две победы и одно поражение, «Рубин» проиграл стартовые матчи «Краснодару» и
«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается. Мое мнение — “Рубину” понадобится семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру.
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