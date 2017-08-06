Дзагоев: Игрокам ФК «Рубин» нужно 7−10 туров, чтобы понять требования Бердыева

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Встреча ЦСКА — «Рубин» в рамках четвертого тура чемпионата России пройдет в Москве на арене армейцев в воскресенье и начнется в 17:30 мск. После трех туров «красно-синие» имеют в активе две победы и одно поражение, «Рубин» проиграл стартовые матчи «Краснодару» и санкт-петербургскому «Зениту» (оба — 1:2), а в третьем туре обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается. Мое мнение — “Рубину” понадобится семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало», — приводит слова Дзагоева официальный Twitter ЦСКА.

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