Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30600006/
6 августа 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дзагоев: Игрокам ФК «Рубин» нужно 7−10 туров, чтобы понять требования Бердыева

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Футболистам «Рубина» понадобятся 7−10 туров, чтобы полностью понять требования главного тренера Курбана Бердыева, на данный момент становление продолжается, заявил в преддверии матча с казанцами полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболистам Рубина понадобятся 7−10 туров чтобы полностью понять требования главного тренера <span class=error>Курбана</span> <span class=error>Бердыева</span> на данный момент становление продолжается заявил в преддверии матча с <span class=error>казанцами</span> полузащитник московского ЦСКА <span class=error>Алан</span> <span class=error>Дзагоев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча ЦСКА — «Рубин» в рамках четвертого тура чемпионата России пройдет в Москве на арене армейцев в воскресенье и начнется в 17:30 мск. После трех туров «красно-синие» имеют в активе две победы и одно поражение, «Рубин» проиграл стартовые матчи «Краснодару» и санкт-петербургскому «Зениту» (оба — 1:2), а в третьем туре обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается. Мое мнение — “Рубину” понадобится семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало», — приводит слова Дзагоева официальный Twitter ЦСКА.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Каррера: ФК «Зенит» выглядит фаворитом ЧР, да и ЦСКА никто со счетов не сбрасывает

Каррера: ФК «Зенит» выглядит фаворитом ЧР, да и ЦСКА никто со счетов не сбрасывает

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт, Георгий Кудинов. Трудно не считать нынешний петербургский «Зенит» фаворитом текущего сезона чемпионата России по футболу, но и московский ЦСКА никто со счетов не сбрасывает, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера, подчеркнув при этом, что и «красно-белые» никому ничего дарить не собираются.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»