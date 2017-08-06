Олег Кононов: Три гола «Уфы» за шесть минут связываю с травмой Семёнова
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» (2:3) в матче четвёртого тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Ахмат» пропустил три мяча за шесть минут.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Неприятно проиграть, выигрывая по ходу матча. У нас не получилась концовка игры, в частности эти минуты, где мы подряд пропустили три мяча. Связываю это с тем, что была вынужденная замена, Андрей Семенов получил повреждение, игроки не успели перестроиться. Проиграли эпизоды в борьбе у наших ворот», — цитирует Кононова официальный сайт «Ахмата».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter