Олег Кононов: Три гола «Уфы» за шесть минут связываю с травмой Семёнова

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«Неприятно проиграть, выигрывая по ходу матча. У нас не получилась концовка игры, в частности эти минуты, где мы подряд пропустили три мяча. Связываю это с тем, что была вынужденная замена, Андрей Семенов получил повреждение, игроки не успели перестроиться. Проиграли эпизоды в борьбе у наших ворот», — цитирует Кононова официальный сайт «Ахмата».