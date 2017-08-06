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6 августа 2017, 11:37 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Олег Кононов: Три гола «Уфы» за шесть минут связываю с травмой Семёнова

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» (2:3) в матче четвёртого тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Ахмат» пропустил три мяча за шесть минут.

Главный тренер <span class=error>Ахмата</span> Олег <span class=error>Кононов</span> прокомментировал поражение от Уфы (2:3) в матче четвёртого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Встреча проходила в Уфе на стадионе Нефтяник. <span class=error>Ахмат</span> пропустил три мяча за шесть минут. Увеличить
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«Неприятно проиграть, выигрывая по ходу матча. У нас не получилась концовка игры, в частности эти минуты, где мы подряд пропустили три мяча. Связываю это с тем, что была вынужденная замена, Андрей Семенов получил повреждение, игроки не успели перестроиться. Проиграли эпизоды в борьбе у наших ворот», — цитирует Кононова официальный сайт «Ахмата».

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