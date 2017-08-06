Александр Кержаков: Без партнеров и болельщиков, как нападающего меня бы не было
В преддверии сегодняшнего матча четвёртого тура российской
Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» Александром Кержаковым, завершившим карьеру. В преддверии этого события Кержаков поблагодарил болельщиков.
«Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать. Если в двух словах, огромное спасибо за то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнёрам — это из одной песни. Без партнёров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы», — признался 34-летний нападающий.
Кержаков в интервью официальному сайту петербургского клуба рассказал, как пережил завершения карьеры.
«Нормально. Я бы не сказал, что это
«Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Все департаменты должны определить общую рабочую линию: кто, как, за что и когда отвечает. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между академией и “молодёжкой”, между “молодёжкой” и “Зенитом-2”. Чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду», — рассказал Кержаков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter