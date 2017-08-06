Александр Кержаков: Без партнеров и болельщиков, как нападающего меня бы не было

«Меня попросили подготовить речь, но я принципиально решил: скажу то, что буду чувствовать. Если в двух словах, огромное спасибо за то, что всегда были рядом со мной. Я старался платить тем же: не было такого, чтоб я не добегал на поле, не было, чтоб опускал руки. Любовь болельщиков и благодарность партнёрам — это из одной песни. Без партнёров и болельщиков меня, как нападающего, не было бы», — признался 34-летний нападающий.

Кержаков в интервью официальному сайту петербургского клуба рассказал, как пережил завершения карьеры.

«Нормально. Я бы не сказал, что это что-то новое, что-то неожиданное. Я к этому переходу готовился. Морально готов. Спокойно смотрю футбол глазами не игрока, который мог бы оказаться на поле, а с другой профессиональной точки зрения. Понятно, что, если бы я находился в постоянном игровом тонусе, конец карьеры футболиста мог случиться чуть позже. Когда полгода не играешь, когда приходит новый тренер оказаться в старте тяжело. У нового тренера было новое видение команды. Усиливать игру футболистом, который за два года провёл считанное количество матчей за “Зенит”, было бы странно, согласись. Я и сам не хотел получать какое-то преимущество из-за прошлых заслуг, проводить несколько лет в команде в почётной обойме», — заявил Кержаков, который также поведал о своей новой работе в клубе.

«Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Все департаменты должны определить общую рабочую линию: кто, как, за что и когда отвечает. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между академией и “молодёжкой”, между “молодёжкой” и “Зенитом-2”. Чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду», — рассказал Кержаков.