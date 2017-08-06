Кержаков назвал гол в ворота «Спартака» в 2001 году самым важным в карьере

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В воскресенье перед матчем четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и московским «Спартаком» (начало в 20:00 мск) состоится чествование 34-летнего игрока, решившего завершить карьеру. Кержаков занял должность координатора команд в академии санкт-петербургского клуба. Гол в ворота «Спартака» в 15-м туре чемпионата России — 2001 стал первым в официальных матчах в карьере футболиста. После забитого мяча он вместе с партнером по команде Андреем Аршавиным отпраздновали гол, изобразив своеобразную «гусеницу» (кувырки).

«Это [гол в ворота «Спартака"] точка отсчета, без него вряд ли бы что-то произошло, неописуемые эмоции. Раз уж у меня такая неразрывная связь со «Спартаком»: все значимые голы я забивал ему и, кажется, больше всего голов забил ему», — сообщил Кержаков.

«Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали, может, стоило и раньше потренировать. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали», — добавил футболист.

По словам Кержакова, к работе координатором команд в клубной академии «Зенита» он приступит в сентябре: «Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между академией и “молодежкой”, между “молодежкой” и “Зенитом-2”, чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30). Футболист выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год, также он играл в составе московского «Динамо», испанской «Севильи» и швейцарского «Цюриха». Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.