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6 августа 2017, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Каррера: ФК «Зенит» выглядит фаворитом ЧР, да и ЦСКА никто со счетов не сбрасывает

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт, Георгий Кудинов. Трудно не считать нынешний петербургский «Зенит» фаворитом текущего сезона чемпионата России по футболу, но и московский ЦСКА никто со счетов не сбрасывает, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера, подчеркнув при этом, что и «красно-белые» никому ничего дарить не собираются.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Георгий <span class=error>Кудинов</span>. </em>Трудно не считать нынешний петербургский Зенит фаворитом текущего сезона чемпионата России по футболу но и московский ЦСКА никто со счетов не сбрасывает заявил в интервью агентству Р-Спорт главный тренер столичного Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> подчеркнув при этом что и красно-белые никому ничего дарить не собираются. Увеличить
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Центральный матч 4-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье. Начало игры в 20:00 мск. После трех туров «Зенит» имеет в своем активе девять очков, действующий чемпион страны «Спартак» набрал пять баллов.

«Трудно, конечно, не считать нынешний “Зенит” фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал (московский) “Локомотив”. Еще мне нравится, как играет “Краснодар”. Тот же (казанский) “Рубин” — крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить. “Зенит” — один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный», — сказал итальянский тренер.

В текущее трансферное окно состав «сине-бело-голубых» пополнили, в частности, аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, эквадорец Кристиан Нобоа, а также россияне Дмитрий Полоз и Александр Ерохин. «Спартак» на данный момент усилился сербским защитником Марко Петковичем и хорватом Марио Пашаличем (аренда из «Челси» на один сезон).

«Зенит» посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а «Спартак» так не считает. И потом не надо думать, что сам по себе приход большого количества новых игроков — это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего «Спартака» — это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше, — заключил специалист.

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