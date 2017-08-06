Каррера: ФК «Зенит» выглядит фаворитом ЧР, да и ЦСКА никто со счетов не сбрасывает

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Центральный матч 4-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье. Начало игры в 20:00 мск. После трех туров «Зенит» имеет в своем активе девять очков, действующий чемпион страны «Спартак» набрал пять баллов.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

«Трудно, конечно, не считать нынешний “Зенит” фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал (московский) “Локомотив”. Еще мне нравится, как играет “Краснодар”. Тот же (казанский) “Рубин” — крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить. “Зенит” — один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный», — сказал итальянский тренер.

В текущее трансферное окно состав «сине-бело-голубых» пополнили, в частности, аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, эквадорец Кристиан Нобоа, а также россияне Дмитрий Полоз и Александр Ерохин. «Спартак» на данный момент усилился сербским защитником Марко Петковичем и хорватом Марио Пашаличем (аренда из «Челси» на один сезон).