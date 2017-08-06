Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Монако» на турнире в Германии
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Молодежная команда московского ЦСКА потерпела поражение от «Монако» в своем заключительном матче на международном футбольном турнире в Германии.
Встреча за 9-е место, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу монегасков.
ЦСКА до этого проиграл все четыре матча на групповом этапе. Вечером команда посетила матч за Суперкубок Германии между «Боруссией» и «Баварией». Планируется, что в Москву армейцы вернутся 6 августа.
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