Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Монако» на турнире в Германии

Встреча за 9-е место, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу монегасков.

ЦСКА до этого проиграл все четыре матча на групповом этапе. Вечером команда посетила матч за Суперкубок Германии между «Боруссией» и «Баварией». Планируется, что в Москву армейцы вернутся 6 августа.