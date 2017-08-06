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6 августа 2017, 10:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Монако» на турнире в Германии

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Молодежная команда московского ЦСКА потерпела поражение от «Монако» в своем заключительном матче на международном футбольном турнире в Германии.

Встреча за 9-е место, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу монегасков.

ЦСКА до этого проиграл все четыре матча на групповом этапе. Вечером команда посетила матч за Суперкубок Германии между «Боруссией» и «Баварией». Планируется, что в Москву армейцы вернутся 6 августа.

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