Жулиано сообщил, что «Зенит» готов продать его за те же деньги, за которые покупал
ТАСС, 6 августа. Руководство российского футбольного клуба «Зенит» готово продать бразильского полузащитника команды Жулиано за ту же сумму, за которую покупало. Об этом 27-летний игрок сообщил порталу GloboEsporte.
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Жулиано перешел в «Зенит» летом прошлого года из бразильского «Гремио», когда петербургский клуб возглавлял румынский тренер Мирча Луческу, до этого он на протяжении трех лет играл в украинском «Днепре». Перед началом нового сезона «Зенит» возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, при котором бразильский полузащитник не попадает в основной состав команды.
«В клубе сменились тренер и руководство, — сказал Жулиано. — Новый тренер привел с собой ряд игроков, нужных ему. Одним из них является аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, который на поле выполняет схожую с моей роль. Поэтому в данный момент тренер не видит меня в качестве игрока основы».
Бразилец общался с руководством «Зенита» на тему предоставления игровой практики в этом году, поскольку его мечта — попасть на чемпионат мира 2018 года. «Они сказали, что есть возможность продажи за ту же сумму, которую они заплатили “Гремио” за меня (€7 млн — прим. портал), — сказал игрок. — С тех пор были некоторые предложения о переходе, и за оставшиеся три недели до закрытия трансферного окна мы будем стараться найти лучшее решение».
В прошлом сезоне Жулиано, наряду с форвардом «Ромы» Эдином Джеко, стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с восемью голами. Контракт Жулиано с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.
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