ЦСКА сыграет с «Рубином» Бердыева в матче чемпионата России

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Центральным в воскресенье является матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, однако московская встреча ЦСКА и «Рубина» также представляет особенный интерес — прежде всего фигурой главного тренера волжан. Бердыев лишь начал строительство новой казанской команды, и после двух поражений на старте «Рубин» сумел не без труда обыграть тульский «Арсенал» неделю назад — 2:1. Игра «Рубина» пока традиционной «бердыевской» надежностью не отличается, однако казанцы способны дать бой ЦСКА, который в чемпионате уже проигрывал — «Локомотиву» со счетом 1:3.

В среду ЦСКА провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК, победил со счетом 1:0, однако потерял получившего травму колена голкипера Игоря Акинфеева. Если капитан армейцев не сможет сыграть против «Рубина», место в воротах, скорее всего, займет 20-летний дебютант премьер-лиги Илья Помазун — потомственный вратарь, чей отец Александр Помазун выигрывал чемпионат России в составе «Спартака».

«Рубин» усилился исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. 31-летний футболист ранее играл за «Краснодар», а в Казани находится в аренде из английского «Фулхэма».

В прошлом сезоне ЦСКА Леонида Слуцкого не сумел на своем поле победить «Рубин» Хави Грасии (0:0), при этом казанцы исторически считаются удобным соперником для армейского клуба. Из 30 сыгранных матчей в чемпионатах страны ЦСКА победил в 16, в том числе и последний — в предпоследнем туре прошлого сезона в Казани (2:0).

Матч пройдет на «Арене-ЦСКА», начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

«Краснодар» ждет Смолова

Как и ЦСКА, «Краснодар» имеет в своем активе шесть очков и в случае победы войдет в группу лидеров. «Краснодар» дважды за неделю обыграл в Лиге Европы датский «Люнгбю», при этом ответная встреча прошла в четверг в Дании. Подопечные Игоря Шалимова победили 3:1, решив все проблемы благодаря дублю Маурисио Перейры в первом тайме. Однако предыдущий матч чемпионата России «Краснодар» проиграл в гостях «Спартаку» (0:2), так и не сумев взломать оборону соперника.

«Урал» в нынешнем сезоне еще не проигрывал, победив в единственном гостевом матче «Динамо» (1:0). Весной уральцы не пустили «Краснодар» в полуфинал Кубка России, сумев победить в серии пенальти, хотя к 33-й минуте кубанцы вели в счете 3:0. При этом в предыдущем домашнем матче чемпионата страны «Краснодар» разгромил «Урал» со счетом 3:0.

В матче против уральцев может состояться дебют в нынешнем сезоне лучшего бомбардира двух последних лет Федора Смолова, который восстанавливается после травмы. Форвард «Краснодара» в свое время перезагрузил карьеру именно в «Урале» Александра Тарханова, где провел сезон-2014/15, после чего отправился на Кубань.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Алексей Николаев из Москвы.

«Арсенал» сыграет с «Тосно»

Воскресный игровой день стартует в Туле, где «Арсенал» примет «Тосно». Команда из Ленинградской области в премьер- лиге пока не забивала и не набирала очков, тогда как туляки под руководством Миодрага Божовича единственный домашний матч сезона сумели выиграть — со счетом 1:0 у другого новичка премьер-лиги хабаровского СКА.

В элите «Арсенал» и «Тосно» ранее не встречались, однако в сезоне-2015/16, когда «Арсенал» поднялся в премьер- лигу, туляки дважды победили — 3:2, 3:1.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал», начало — 15:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Четвертый тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» уступил «Ростову» (0:1). В субботу «Уфа» победила «Ахмат» — 3:2, «Динамо» — «Амкар» (3:0), а «Локомотив» оказался сильнее «СКА-Хабаровска» (1:0).