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6 августа 2017, 9:48 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» проиграл «Локомотиву»

Следующий матч армейцы проведут дома 8 августа с ФК «Анжи».

«СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской футбольной Премьер-Лиги уступил в Москве столичному «Локомотиву» со счетом 0:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Единственный гол на 75-й минуте забил Алексей Миранчук со штрафного.

В самом конце игры новобранец армейцев Мирослав Маркович едва не сравнял счет. После перехвата мяча в центре, сербский нападающий получил передачу на линии штрафной, финтом убрал защитника и пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

После четвертого подряд поражения «СКА-Хабаровск» и с нулём в графах очков забитых мячей занимает 15-ю строчку.
Следующий матч армейцы проведут дома 8 августа с ФК «Анжи».

РОСГОССТРАХ Чемпионат России. Четвертый тур.

«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (0:0)
Голы: Ал. Миранчук, 75 (1:0).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 69), И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 92).
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тишкин, Пуцко, Габулов (Корян, 78), Никифоров, Димидко, Баляйкин, Кобялко (Маркович, 68), Гришко, Дедечко (Калинский, 80), Наваловский.
Предупреждения: Димидко, 49. Баляйкин, 61
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
5 августа 2017 года. Москва, «РЖД Арена».
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