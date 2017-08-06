«СКА-Хабаровск» проиграл «Локомотиву»
Следующий матч армейцы проведут дома 8 августа с ФК «Анжи».
«СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской футбольной
Единственный гол на 75-й минуте забил Алексей Миранчук со штрафного.
В самом конце игры новобранец армейцев Мирослав Маркович едва не сравнял счет. После перехвата мяча в центре, сербский нападающий получил передачу на линии штрафной, финтом убрал защитника и пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
После четвертого подряд поражения «СКА-Хабаровск» и с нулём в графах очков забитых мячей занимает 15-ю строчку.
Следующий матч армейцы проведут дома 8 августа с ФК «Анжи».
РОСГОССТРАХ Чемпионат России. Четвертый тур.
«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (0:0)
Голы: Ал. Миранчук, 75 (1:0).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 69), И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 92).
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тишкин, Пуцко, Габулов (Корян, 78), Никифоров, Димидко, Баляйкин, Кобялко (Маркович, 68), Гришко, Дедечко (Калинский, 80), Наваловский.
Предупреждения: Димидко, 49. Баляйкин, 61
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
5 августа 2017 года. Москва, «РЖД Арена».
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