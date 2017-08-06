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6 августа 2017, 0:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вратарю «Локомотива» Гилерме было скучно без ударов по воротам в игре со «СКА-Хабаровском»

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме в беседе с журналистами отметил качественную игру защитников команды в матче против «СКА- Хабаровска».

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В субботу «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

«С такими защитниками легко играть, конечно, иногда было скучно без ударов по моим воротам, но если так продолжится, то все будет хорошо. Считаю, что важно выкладываться в каждом матче и продолжать побеждать. Всегда будем стараться играть на сто процентов», — сказал Гилерме.

В четырех матчах чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков. «Абсолютно не удивляют четыре наши победы на старте чемпионата. За нас играют хорошие футболисты в атаке. Фарфан и Миранчук — не чистые нападающие, но все-таки играют качественно, также “Локомотиву” необходим качественный нападающий», — отметил Гилерме.

В следующем туре 9 августа железнодорожники в гостях сыграют против казанского «Рубина».

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