Что с «Амкаром»? Объясняет Гаджиев

Даже не зная исхода игры, его легко можно было угадать по лицам тренеров, когда они прибыли на пресс-конференцию. Юрий Калитвинцев не скрывал, что он очень доволен, а досада Гаджи Гаджиева, чья команда провалила очередной матч, читалась в каждой морщине.

— План на игру был: «Агрессия в атаке», — не без гордости рассказывал Калитвинцев. — Мы немного потеряли ту уверенность, которая у нас была в ФНЛ, поэтому сегодня попросили ребят заставить соперников уважать себя. Сыграли действительно агрессивно. Заметили еще в первом тайме, что много наших атак проходит через центральную зону, в перерыве сделали акцент на то, чтоб больше заходить с флангов и прибавить в скорости. Решающую роль сыграл первый гол. «Амкару» пришлось искать счастья у наших ворот, появился оперативный простор и мы им воспользовались.

У тренера стали выспрашивать, как он оценивает дебют в основе Вандерсона, что думает о критике трибун в адрес Ионова, считает ли Соу лидером команды. Калитвинцев щурил глаза, всем и каждому выставляя высокие оценки «за хорошее движение». «Соу выполняет громадный объем работы, но без помощи партнеров ему было бы тяжело», — похвалил он всех сразу. А заодно и новобранца Цаллагова: «Ибрагим так соскучился по футболу, что готов сыграть на любой позиции». В общем, в «Динамо» вернулась радость.

Гаджиев пришел с задержкой, за которую искренне извинился. 70-летний тренер — образец для подражания: несмотря на разгром, наставник «Амкара» не отмахивался от вопросов бессмысленными фразами, не зубоскалил, не избегал неудобных тем. Наоборот, старался разъяснить разные тонкости футбола и, по сути, учил понимать его правильно. Общение длилось почти 15 минут, его полный видеоотчет можно найти на странице «СЭ» в Фейсбуке. А вкратце это звучало так.

— Есть вещи, недопустимые на уровне профессиональных футболистов. Мы их сделали — и получили по заслугам, — не стесняясь, хлестал Гаджиев свою команду. — Хотя, если не брать безобразную игру отдельных футболистов, их грубые ошибки, а сравнивать другие игровые аспекты, то мы выглядели получше, чем в предыдущих матчах. Выигрывали больше единоборств, четче взаимодействовали в атаке… Но наши защитники, видимо, решили, что даже потеряв мяч, мы все равно будем атаковать, а не обороняться, и забывали строго исполнять свои прямые обязанности. Допускали непростительные ошибки, занимали неправильные позиции, упускали игроков «Динамо» из-под контроля, дарили им мяч, предоставляли много пространства. Очень легко стало играть против «Амкара». Сейчас в раздевалке у тех, кто ошибался, были слезы на глазах. Но… Москва слезам не верит.

— В чем причина? Недостаток мастерства?

— Уровень мастерства, конечно, влияет, но в первую очередь это эмоции, излишнее желание выиграть, поскорее забить гол. Мы же показываем футболистам, как нельзя играть, учим их, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. А толку мало. В прошлом году перед началом чемпионата объясняли то же самое, говорили, что если не выполнять то, что нужно, допускать ошибки — мы будем бороться только за выживание. Тогда эти слова были восприняты лучше, правда, у нас был Джикия. В итоге из семнадцати игр девять провели на «ноль». Для «Амкара» это очень важно, по другому у нас ничего не получится.