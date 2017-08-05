Миранчуки навсегда. Как «Локомотив» победил «СКА-Хабаровск» благодаря удаче
«Локомотив» минимально обыграл «СКА-Хабаровск» в рамках матча 4-го тура РФПЛ. О большой удаче железнодорожников — в репортаже «Советского спорта».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ЛОКОМОТИВ», ЧЕРКИЗОВО, УЮТ
«Локомотив» — одна из самых уютных московских арен, если не самая. Я сейчас не о масштабе (тут «Открытие» впереди на две головы), не об особой форме постройки («ВЭБ-Арена» единственная квадратная) и не о десятках лет истории («Лужники» и стадион им. Э. Стрельцова побогаче будут). Точнее какой «Локомотив», что это я. Отныне стадионе железнодорожников зовется «РЖД Ареной», что весьма логично.
Когда дома играет «Локомотив», в Черкизове есть чем заняться болельщикам. Конкурсы, живой оркестр,
Кроме того, на стадионе во всю пиарят первый матч «Казанки» в рамках ПФЛ. Хотите вернуться в прошлое и посмотреть на забивающего Сычева? Тогда вперед на малую спортивную арену 11 августа!
Ожидать аншлага на игре против «СКА-Хабаровска» было бы глупо. Опять хорошая погода, снова выходные, вновь дачи. Дай бог, на «РЖД Арене» в этот теплый субботний вечер собралось 13−14 тысяч зрителей. Обосбленно смотрели фанаты гостей: добрая сотня пришла поболеть за хабаровчан. Иногда, в моменты затишья хозяев, с трибуны армейцев доносилось «Хабаровск, Хабаровск!».
МИРАНЧУКИ FOREVER
Впервые в основе в составе «Локомотива» появился Рыбус. Мацей тои дело разгонял атаки железнодорожников по левому флангу. Их дуэт с Фернандешем то и дело давал о себе знать: Ману по привычке часто сваливался в центр и уже оттуда запускал вперед под левую ногу польского партнера. Баринов вновь появился на поле. На этот раз на позиции правого центрального защитника. Дмитрию не привыкать играть на разных позициях. В этом сезоне он уже успел выступить в роли крайнего защитника и опорника.
После ухода Лескано в «Анжи», искорки в атаке хабаровчан и вовсе не осталось. Гости показывали весьма кустарный футбол «бей беги», выделялся, наверное, только Никифоров. В такой ситуации оставалось уповать на ошибку оборонцев, чтобы
«Локомотиву» повезло, что СКА не прикинулся «Амкаром», не встал у своих ворот, а моментами играл с железнодорожниками наравных. Это позволяло постоянно растягивать оборону хабаровчан. Справа — Игнатьевым, слева — Рыбусем.
Впервые Юрий Семин вышел к бровке на 25-й минуте встречи. Его можно понять: игра с одним из аутсайдеров с позиции лидера, а забитых голов еще нет. Ну что за дела? Правда, наставлений от тренера прозвучало немного, и он оперативно присел на свое место.
Недовольство тренера повлекло за собой замену уже в первой тайме. Вместо Баринова на поле вышел Антон Миранчук. Схема с пятью защитниками придавала компактности, но не сказывалась на созидании. У братьев появилось 50 минут, чтобы совместными усилиями сотворить гол. До перерыва счет остался девственно нулевым.
«ДЗЮБА НУЖЕН КРОВЬ ИЗ НОСУ»
Пока в паузе болельщики то и дело говорили «Дзюба нужен кровь из носу», поймал себя на мысли, что как бы железнодорожникам не хотелось, но Фарфан ни разу не центрфорвард. Да, перманентно в «Шальке» он эту роль исполнял. На постоянной основе — никогда. В такой ситуации проблема центрального нападающего при всей россыпи интеллектуально развитых игроков средней линии не пропала. «Локо» нужен нападающий, с болельщиками нужно согласиться. До 1 сентября еще есть время.
Проблема завершения атак — возможно главная для Семина на данный момент. Она с очевидно зрела в игре «Анжи» и вылупилась в этой встрече. Ну и что скажете делать? Уповать на стандарты, контратаки и удачу? Сомнительное удовольствие в преддверии еврокубковой осени.
Сложилось ощущение, будто вся футбольная удачу этого тура без остатка растратили в матче «Уфа» — «Ахмат», и на другие встречи
Кстати, магия братьев
***
Хотя на проблему можно взглянуть под другим углом. Зачастую везет тем кому везет. Возможно, в этом сезоне «Локомотив» будет претендовать на золото. Вы не будете отрицать, что всем чемпионам порой везло: и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту». Фортуна ведь неотъемлемая часть победного шествия. «Локомотива» в этом сезоне уж точно.
А пока, аплодисменты в честь выхода на поле Ротенберга и фонарный перфоманс перед финальным свистком.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter