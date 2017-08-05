Миранчуки навсегда. Как «Локомотив» победил «СКА-Хабаровск» благодаря удаче

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«ЛОКОМОТИВ», ЧЕРКИЗОВО, УЮТ

«Локомотив» — одна из самых уютных московских арен, если не самая. Я сейчас не о масштабе (тут «Открытие» впереди на две головы), не об особой форме постройки («ВЭБ-Арена» единственная квадратная) и не о десятках лет истории («Лужники» и стадион им. Э. Стрельцова побогаче будут). Точнее какой «Локомотив», что это я. Отныне стадионе железнодорожников зовется «РЖД Ареной», что весьма логично.

Когда дома играет «Локомотив», в Черкизове есть чем заняться болельщикам. Конкурсы, живой оркестр, мини-футбол и не только. Покупай билет и наслаждайся красно-зеленой атмосферой. Она и делает ауру вокруг домашних матчей «Локо» такой душевной. Вдвойне приятно, что команда в трех турах набрала 9 очков.

Кроме того, на стадионе во всю пиарят первый матч «Казанки» в рамках ПФЛ. Хотите вернуться в прошлое и посмотреть на забивающего Сычева? Тогда вперед на малую спортивную арену 11 августа!

Ожидать аншлага на игре против «СКА-Хабаровска» было бы глупо. Опять хорошая погода, снова выходные, вновь дачи. Дай бог, на «РЖД Арене» в этот теплый субботний вечер собралось 13−14 тысяч зрителей. Обосбленно смотрели фанаты гостей: добрая сотня пришла поболеть за хабаровчан. Иногда, в моменты затишья хозяев, с трибуны армейцев доносилось «Хабаровск, Хабаровск!».

МИРАНЧУКИ FOREVER

Впервые в основе в составе «Локомотива» появился Рыбус. Мацей тои дело разгонял атаки железнодорожников по левому флангу. Их дуэт с Фернандешем то и дело давал о себе знать: Ману по привычке часто сваливался в центр и уже оттуда запускал вперед под левую ногу польского партнера. Баринов вновь появился на поле. На этот раз на позиции правого центрального защитника. Дмитрию не привыкать играть на разных позициях. В этом сезоне он уже успел выступить в роли крайнего защитника и опорника.

После ухода Лескано в «Анжи», искорки в атаке хабаровчан и вовсе не осталось. Гости показывали весьма кустарный футбол «бей беги», выделялся, наверное, только Никифоров. В такой ситуации оставалось уповать на ошибку оборонцев, чтобы кто-нибудь из них подхватил синдром Васина (вспомните ЦСКА — «Локомотив» и гол Ари).

«Локомотиву» повезло, что СКА не прикинулся «Амкаром», не встал у своих ворот, а моментами играл с железнодорожниками наравных. Это позволяло постоянно растягивать оборону хабаровчан. Справа — Игнатьевым, слева — Рыбусем.

Впервые Юрий Семин вышел к бровке на 25-й минуте встречи. Его можно понять: игра с одним из аутсайдеров с позиции лидера, а забитых голов еще нет. Ну что за дела? Правда, наставлений от тренера прозвучало немного, и он оперативно присел на свое место.

Недовольство тренера повлекло за собой замену уже в первой тайме. Вместо Баринова на поле вышел Антон Миранчук. Схема с пятью защитниками придавала компактности, но не сказывалась на созидании. У братьев появилось 50 минут, чтобы совместными усилиями сотворить гол. До перерыва счет остался девственно нулевым.

«ДЗЮБА НУЖЕН КРОВЬ ИЗ НОСУ»

Пока в паузе болельщики то и дело говорили «Дзюба нужен кровь из носу», поймал себя на мысли, что как бы железнодорожникам не хотелось, но Фарфан ни разу не центрфорвард. Да, перманентно в «Шальке» он эту роль исполнял. На постоянной основе — никогда. В такой ситуации проблема центрального нападающего при всей россыпи интеллектуально развитых игроков средней линии не пропала. «Локо» нужен нападающий, с болельщиками нужно согласиться. До 1 сентября еще есть время.

Проблема завершения атак — возможно главная для Семина на данный момент. Она с очевидно зрела в игре «Анжи» и вылупилась в этой встрече. Ну и что скажете делать? Уповать на стандарты, контратаки и удачу? Сомнительное удовольствие в преддверии еврокубковой осени.

Сложилось ощущение, будто вся футбольная удачу этого тура без остатка растратили в матче «Уфа» — «Ахмат», и на другие встречи уик-энда ее не хватило. То Фернандеш пробьет слабо, но точно, то Кверквелия на стандарте едва не переправит снаряд под штангу. Да и хабаровчанам тоже не везло: несколько хороших фланговых контратак они разогнали, но не завершили. Мяч ни разу не прошел через последнего защитника «Локо». А ведь шансы были так близко. Смелость вроде как и города берет, но без везения ей далеко не продвинуться.

Кстати, магия братьев все-так сработала! Алексей Миранчук забил со стандарта. Да как красиво, в девятку, прямым ударом! От этого проблемы с нападающим никуда не делись: фортуна помогла победить и в этом матче, но нельзя уповать только на нее. Миранчуки крутые, Фернандеш на пике, Фарфан набрал кондиции, подписан Рыбус. Это все заслуживает похвалы и аплодисментов, но пожалуйста, руководство «Локо», решите проблему центрального нападающего. Надеюсь, вы уже работаете в этом направлении.

***

Хотя на проблему можно взглянуть под другим углом. Зачастую везет тем кому везет. Возможно, в этом сезоне «Локомотив» будет претендовать на золото. Вы не будете отрицать, что всем чемпионам порой везло: и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту». Фортуна ведь неотъемлемая часть победного шествия. «Локомотива» в этом сезоне уж точно.

А пока, аплодисменты в честь выхода на поле Ротенберга и фонарный перфоманс перед финальным свистком.