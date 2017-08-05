«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, обыграв «СКА-Хабаровск»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 75-й минуте забил Алексей Миранчук. Эта победа стала для железнодорожников четвертой подряд на старте чемпионата страны.

В турнирной таблице «Локомотив» вышел в единоличные лидеры, набрав 12 очков. Санкт-петербургский «Зенит», одержавший в трех первых турах три победы, свой матч проведет в воскресенье — против московского «Спартака». «СКА-Хабаровск», не набрав ни одного очка, идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» 9 августа в гостях сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» днем ранее на своем поле примет махачкалинский «Анжи».