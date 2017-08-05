«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, обыграв «СКА-Хабаровск»
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровском» со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
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Мяч на 75-й минуте забил Алексей Миранчук. Эта победа стала для железнодорожников четвертой подряд на старте чемпионата страны.
В турнирной таблице «Локомотив» вышел в единоличные лидеры, набрав 12 очков.
В следующем туре «Локомотив» 9 августа в гостях сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» днем ранее на своем поле примет махачкалинский «Анжи».
|5.08.2017 20:00
|основной раунд: 4-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Алексей Поддубский
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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