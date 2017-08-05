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5 августа 2017, 22:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, обыграв «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровском» со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

В турнирной таблице Локомотив вышел в единоличные лидеры. Увеличить
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Мяч на 75-й минуте забил Алексей Миранчук. Эта победа стала для железнодорожников четвертой подряд на старте чемпионата страны.

В турнирной таблице «Локомотив» вышел в единоличные лидеры, набрав 12 очков. Санкт-петербургский «Зенит», одержавший в трех первых турах три победы, свой матч проведет в воскресенье — против московского «Спартака». «СКА-Хабаровск», не набрав ни одного очка, идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» 9 августа в гостях сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» днем ранее на своем поле примет махачкалинский «Анжи».

5.08.2017 20:00 основной раунд: 4-й тур Локомотив
Локомотив М 1:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Алексей Поддубский
Голы
75′ Алексей Миранчук 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
39′ Дмитрий Баринов 36
Антон Миранчук 60
90′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
70′ Дмитрий Тарасов 23
Александр Коломейцев 18
55 Александр Криворучко
4 Максим Тишкин
10 Владислав Никифоров
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к) 49′
37 Дмитрий Гришко
15 Евгений Баляйкин 61′
88 Георгий Наваловский
8 Георгий Габулов 79′
9 Руслан Корян
69 Денис Дедечко 81′
78 Николай Калинский
22 Антон Кобялко 68′
11 Мирослав Маркович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 0
18 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 2
11 Фолы 19
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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