Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК «Локомотив»
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Изменение названия московского стадиона «Локомотив» произошло в рамках рекламного пакета спонсора и футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков.
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В субботу футбольный клуб «Локомотив» объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в «РЖД Арену».
«Речи о продаже стадиона не идет, смена названия произошла в рамках существующего рекламного пакета. Это повышение эффективности существующего взаимодействия рекламодателей, спонсора и клуба. Мы двигаемся по нормальному пути в направлении повышения эффективности данного взаимодействия», — сказал Мещеряков.
Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей. РЖД являются основными акционерами «Локомотива».
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