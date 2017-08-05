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5 августа 2017, 22:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Лион». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Полузащитник Зенита <span class=error>Эрнани</span> в ближайшее время может перейти в Лион. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Увеличить
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Сообщается, что бразилец может стать игроком «Лиона» уже в ближайшее время. Напомним, что ранее в противоположном направлении проследовал защитник Эмануэль Маммана.

В текущем сезоне 23-летний Эрнани провел два матча за «Зенит».

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