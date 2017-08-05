Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»
Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Лион». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
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Сообщается, что бразилец может стать игроком «Лиона» уже в ближайшее время. Напомним, что ранее в противоположном направлении проследовал защитник Эмануэль Маммана.
В текущем сезоне 23-летний Эрнани провел два матча за «Зенит».
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