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5 августа 2017, 20:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Защита «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» и «Спартака» равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает что у Зенита и Спартака равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России. Увеличить
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Также он отметил, что его впечатлят трансферная кампания питерского клуба.

— Ваш прогноз на «Зенит» — «Спартак»?

— 50 на 50. Тоже такая игра будет волевая, с обилием голов (Как матч «Уфа» — «Ахмат» (3:2). — Прим. «СЭ»). И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

— Каково ваше мнение о трансферной кампании «Зенита»?

— Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в «Рубин», наверное, поедет. Ставка «Зенита» на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у «Спартака», при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно. (Иван УРАЛЬСКИЙ).

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.

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