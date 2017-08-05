Геннадий Орлов: Защита «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» и «Спартака» равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
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Также он отметил, что его впечатлят трансферная кампания питерского клуба.
— Ваш прогноз на «Зенит» — «Спартак»?
— 50 на 50. Тоже такая игра будет волевая, с обилием голов (Как матч «Уфа» — «Ахмат» (3:2). — Прим. «СЭ»). И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.
— Каково ваше мнение о трансферной кампании «Зенита»?
— Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока. Дан
Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.
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