И «Динамо» вернулось! Как был разгромлен «Амкар»
Бело-голубые одержали первую победу после возвращения в премьер-лигу.
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Видимо, что-то случилось...
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ДАВНО ЗАБЫТЫЙ ВКУС
В первых матчах сезона «Динамо» и «Амкар» болельщиков не баловали.
Нелишне отметить, что динамовцы в каждой встрече смотрелись достойно и имели право, как минимум, еще на две ничьи. Но счастливой концовкой против «Спартака» исчерпали лимит удачи, перерасходовали месячный лимит везения, и в следующих турах словно возвращали фортуне долги. Тем не менее, туча безнадеги над их игрой не нависала, и солнце перспектив временами выглядывало. «Амкар» же был плох, причем в этом состоянии он пребывает уже несколько месяцев, а не только сейчас.
Уральцы
ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
Сильные команды от несильных отличаются среди прочего подходом к изменениям состава. У первых это так называемая «ротация», у вторых — просто перестановки. «Динамо» и «Амкар» в первых турах занимались ими регулярно и в каждом матче использовали новые формирования, пытаясь определить оптимальное. Динамовцы — точечно, замещая игроков строго по профильным позициям. Пермяки же перемешивали свой отряд, как домино перед раздачей, что тоже недвусмысленно говорит об игровой неустроенности.
Вот и теперь Калитвинцев именно внес коррективы. Впервые в сезоне начал игру с первых минут подлечившийся Морозов (вместо Козлова) и впервые вообще в динамовской футболке — Вандерсон, прежде выходивший только на замену. А Гаджиев опять перетасовал колоду и сбросил в расход сразу несколько «карт» — Сивакова, Комолова, Бодула. На острие атаки на этот раз оказался Салугин, в центральной зоне Рязанцев и Баланович, крайним слева в пятерке защитников — Идову…
Динамовцев, правда, кадровые выкрутасы гостей слегка сбили с толку, и в первом тайме они никак не могли приноровиться к суматохе и неразберихе, культивируемой на поле соперниками. Как следствие, владея инициативой, москвичи редко проникали в штрафную «Амкара» и почти не напрягали Нигматуллина. Шунину на другом конце поля тоже было нечего делать, но несколько мимолетных ударов после стандартов и навесов, по крайней мере, заставили его слегка встревожиться. А самый яркий эпизод исполнил Ионов, когда ему из глубины бросили мяч в атаку — убегай и забивай, а он, размашисто поведя ногой, вернул его к своей штрафной и организовал атаку гостей.
ДЫРКИ ОТ БУБЛИКОВ
Разбушевавшийся перед самым перерывом дождь буквально смыл соперников в раздевалку. И очень вовремя: без тренерских подсказок они так и продолжали бы создавать антирекламу
С этой минуты и вылазки пермяков стали гораздо острее. У Шунина сразу появились работа и заботы, и как минимум в двух случаях он сыграл лучше, чем просто надежно. Но и вооруженный советами Гаджиева, «Амкар» отнюдь не стал прочнее и точнее, а на голом азарте, без правильной тактики и хотя бы
Этого не случилось, что логично. Зато встрепенулся Вандерсон, чья игра большую часть матча вызывала недоумение (да и результативный пас на его счету чисто номинально, ведь голевую ситуацию партнеру он не создал), убежал, потряхивая животом, от вроде бы поджарых защитников на рандеву с вратарем и закинул мяч тому за шиворот. Вот теперь «Динамо» действительно вернулось в
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