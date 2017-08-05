И «Динамо» вернулось! Как был разгромлен «Амкар»

ДАВНО ЗАБЫТЫЙ ВКУС

В первых матчах сезона «Динамо» и «Амкар» болельщиков не баловали. Бело-голубые закинули в очковый котел кусочек мяса и тем ограничились; в кипятке пермяков и вовсе не плавало ни одной ничейной крупицы. На лобовое столкновение оба в этих обстоятельствах рассчитывали особо, надеясь наконец-то хоть чем-нибудь поживиться.

Нелишне отметить, что динамовцы в каждой встрече смотрелись достойно и имели право, как минимум, еще на две ничьи. Но счастливой концовкой против «Спартака» исчерпали лимит удачи, перерасходовали месячный лимит везения, и в следующих турах словно возвращали фортуне долги. Тем не менее, туча безнадеги над их игрой не нависала, и солнце перспектив временами выглядывало. «Амкар» же был плох, причем в этом состоянии он пребывает уже несколько месяцев, а не только сейчас.

Уральцы давным-давно забыли не то, что вкус — даже запах побед. Последняя была добыта 12 марта, с тех пор лишь 5 ничьих и 9 поражений. И один-единственный гол в 9 последних официальных играх. Да и тот — бестолковому «Рубину» при счете 0:2 в последнем туре прошлого чемпионата. А на старте нынешнего все соперники — и переиначенный «Ахмат», и нестабильный «Анжи», и «Ростов» в новых лицах, — переигрывали пермяков вчистую. Оставалось лишь гадать, что скрывается за этой беспомощностью: ловкий турнирный расчет, в соответствии с которым «Амкар» должен спуртовать осенью, а пока копит силы и переводит дух от похожего прошлогоднего рывка, или команда в принципе поизносилась?

ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Сильные команды от несильных отличаются среди прочего подходом к изменениям состава. У первых это так называемая «ротация», у вторых — просто перестановки. «Динамо» и «Амкар» в первых турах занимались ими регулярно и в каждом матче использовали новые формирования, пытаясь определить оптимальное. Динамовцы — точечно, замещая игроков строго по профильным позициям. Пермяки же перемешивали свой отряд, как домино перед раздачей, что тоже недвусмысленно говорит об игровой неустроенности.

Вот и теперь Калитвинцев именно внес коррективы. Впервые в сезоне начал игру с первых минут подлечившийся Морозов (вместо Козлова) и впервые вообще в динамовской футболке — Вандерсон, прежде выходивший только на замену. А Гаджиев опять перетасовал колоду и сбросил в расход сразу несколько «карт» — Сивакова, Комолова, Бодула. На острие атаки на этот раз оказался Салугин, в центральной зоне Рязанцев и Баланович, крайним слева в пятерке защитников — Идову… Когда-то голландцы придумали тотальный футбол, основанный на универсальности исполнителей и постоянной смене мест. «Амкару», видимо, он тоже не чужд, да только у него получается не тотальный, а фатальный футбол.

Динамовцев, правда, кадровые выкрутасы гостей слегка сбили с толку, и в первом тайме они никак не могли приноровиться к суматохе и неразберихе, культивируемой на поле соперниками. Как следствие, владея инициативой, москвичи редко проникали в штрафную «Амкара» и почти не напрягали Нигматуллина. Шунину на другом конце поля тоже было нечего делать, но несколько мимолетных ударов после стандартов и навесов, по крайней мере, заставили его слегка встревожиться. А самый яркий эпизод исполнил Ионов, когда ему из глубины бросили мяч в атаку — убегай и забивай, а он, размашисто поведя ногой, вернул его к своей штрафной и организовал атаку гостей.

ДЫРКИ ОТ БУБЛИКОВ

Разбушевавшийся перед самым перерывом дождь буквально смыл соперников в раздевалку. И очень вовремя: без тренерских подсказок они так и продолжали бы создавать антирекламу премьер-лиге. А так, да еще после дождя, игра сразу оживилась, посвежела, и случился гол. Конде неуклюже, как пешеходы по лужам, побежал с мячом, и распластался навзничь, напуганный Соу. Динамовцы втроем вышли на вратаря, право на гол Соу доверил Панченко, и тот не оплошал.

С этой минуты и вылазки пермяков стали гораздо острее. У Шунина сразу появились работа и заботы, и как минимум в двух случаях он сыграл лучше, чем просто надежно. Но и вооруженный советами Гаджиева, «Амкар» отнюдь не стал прочнее и точнее, а на голом азарте, без правильной тактики и хотя бы мало-мальского мастерства, ничего не добьешься. Поэтому второй мяч в его ворота, забитый Зотовым в падении с линии штрафной, что уже говорит о многом, выглядел вполне естественным развитием событий, тогда как возможный ответный в сетку «Динамо» мог родиться только внезапно и ни с того, ни с сего.