Калитвинцев: В матче «Динамо» — «Амкар» все изменил первый забитый мяч
ХИМКИ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Первый забитый мяч стал ключевым моментом матча чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и пермским «Амкаром». Об этом сказал на
пресс-конференции главный тренер бело- голубых Юрий Калитвинцев.
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В субботу «Динамо» дома победило «Амкар» в рамках 4-го тура чемпионата страны со счетом 3:0.
«Наш план был — агрессия в атаке, вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, хотя туда стараемся не возвращаться. Чувствовалось, что уверенность у ребят потерялась, поэтому вышли играть агрессивно и с уважением к сопернику, просьба была заставить уважать себя. Начало было агрессивным, в перерыве сделали акцент на том, что соперник хорошо обороняется и что много атак через центр не проходили, попросили прибавить на флангах и в скорости передач», — поделился впечатлениями Калитвинцев.
«Все поменял забитый мяч, сопернику ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Соперник раскрылся, и мы постарались этим воспользоваться», — добавил он.
В турнирной таблице «Динамо» занимает 10-е место, набрав четыре очка, «Амкар», не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Динамо» 9 августа в гостях сыграет с «Ростовом», «Амкар» днем ранее на своем поле примет «Уфу».
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