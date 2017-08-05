Гаджи Гаджиев: Если «Амкар» продолжит так играть, ничего не получится
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки его команды допустили грубые ошибки в обороне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он также добавил, что несмотря на это футболисты провели эту встречу лучше, чем три предыдущие.
— Несмотря на то, что проиграли, у меня
Те, кто эти ошибки сделал, сидят со слезами на глазах. Они понимают, что так играть нельзя. Никто ничего не говорит, все понимают. Двигались до конца, играли, старались изо всех сил. Понятно, что допустили грубые ошибки в обороне.
Было ли давление после первых трех туров? Было, но сейчас «Амкар» в целом лучше играл. В Грозном, в Махачкале проиграли слишком много единоборств. Сейчас могу предположить, что в этом компоненте сыграли лучше. Просто
Сухой будет другая игра. Играть будем нормально, профессиональнее в обороне, я надеюсь и верю в это.
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