«Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России, разгромив «Амкар»

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Забитыми мячами отметились Кирилл Панченко (49-я минута), Александр Зотов (64) и Вандерсон (82).

«Динамо» добилось победы в премьер-лиге впервые с 19 марта 2016 года, когда обыграло на выезде «Уфу» (1:0). После этого бело-голубые не могли победить в 12 играх — 2 ничьих при 10 поражениях и разнице мячей 5−25. Прошлый сезон «Динамо» провело в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В последний раз «Динамо» добивалось крупной победы в премьер-лиге 7 декабря 2014 года — дома был обыгран «Амкар» (5:0).

«Амкар» в последний раз побеждал в официальном матче 12 марта — дома был обыгран «Зенит» (1:0). После этого команда Гаджи Гаджиева в 15 встречах добилась 5 ничьих при 10 поражениях (разница мячей 8−22), при этом в последних 10 встречах пермяки потерпели 9 поражений.

Зотов в последний раз забивал в премьер-лиге 14 марта 2015 года, когда отличился в составе тульского «Арсенала» в матче с «Локомотивом» (1:0).

В турнирной таблице «Динамо» занимает 10-е место, набрав четыре очка, «Амкар», не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Динамо» 9 августа в гостях сыграет с «Ростовом», «Амкар» днем ранее на своем поле примет «Уфу».