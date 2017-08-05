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5 августа 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России, разгромив «Амкар»

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над пермским «Амкаром» со счетом 3:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Московский клуб добился победы в <span class=error>РФПЛ</span> впервые с 19 марта 2016 года. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Кирилл Панченко (49-я минута), Александр Зотов (64) и Вандерсон (82).

«Динамо» добилось победы в премьер-лиге впервые с 19 марта 2016 года, когда обыграло на выезде «Уфу» (1:0). После этого бело-голубые не могли победить в 12 играх — 2 ничьих при 10 поражениях и разнице мячей 5−25. Прошлый сезон «Динамо» провело в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В последний раз «Динамо» добивалось крупной победы в премьер-лиге 7 декабря 2014 года — дома был обыгран «Амкар» (5:0).

«Амкар» в последний раз побеждал в официальном матче 12 марта — дома был обыгран «Зенит» (1:0). После этого команда Гаджи Гаджиева в 15 встречах добилась 5 ничьих при 10 поражениях (разница мячей 8−22), при этом в последних 10 встречах пермяки потерпели 9 поражений.

Зотов в последний раз забивал в премьер-лиге 14 марта 2015 года, когда отличился в составе тульского «Арсенала» в матче с «Локомотивом» (1:0).

В турнирной таблице «Динамо» занимает 10-е место, набрав четыре очка, «Амкар», не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Динамо» 9 августа в гостях сыграет с «Ростовом», «Амкар» днем ранее на своем поле примет «Уфу».

5.08.2017 17:30 основной раунд: 4-й тур Арена Химки
Динамо М 3:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Гаджи Гаджиев
Голы
49′ Кирилл Панченко (С. Соу) 8
64′ Александр Зотов (Ф. Вандерсон) 10
82′ Франсиску ду Карму Вандерсон (А.В. Зотов) 14
Составы
Антон Шунин (к) 1
Григорий Морозов 2
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Александр Зотов 10
Самба Соу 27
67′ Алексей Ионов 7
Иван Темников 11
71′ Кирилл Панченко 8
Антон Соснин 23
86′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Фатош Бечирай 21
1 Артур Нигматуллин
19 Брайн Оладапо Идову
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 42′
6 Секу Конде 90+1′
16 Сергей Баланович
91 Александр Рязанцев
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 68′
9 Дарко Бодул
27 Михаил Костюков 78′
20 Павел Комолов
77 Александр Салугин 85′ 76′
11 Алексей Гасилин
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
3 Угловые 8
15 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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